Vinculan a proceso a exdirector del ISSSTE por contratos con empresa fantasma

Un juez federal con sede en el Reclusorio Oriente vinculó a proceso al exdirector ISSSTE, José Alfredo Merino Rajme, exdirector del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, por su presunta participación en la asignación de contratos a la empresa Interacción Biomédica, señalada como compañía fantasma.

Supuesto domicilio de Interacción Biomédica. Foto: Mexicanos Contra la Corrupción Ampliar

¿Por qué fue vinculado a proceso el exdirector del ISSSTE?

De acuerdo con autoridades judiciales, en audiencia celebrada el 25 de junio el juzgador consideró que existen indicios suficientes para imputarle el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Por ello, ordenó la apertura del proceso penal y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Como parte de las medidas cautelares, el exfuncionario deberá permanecer en el país y presentarse periódicamente ante la autoridad mientras se desarrolla el proceso.

La acusación fue formulada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que mantiene abierta una investigación desde hace seis años por estos hechos. En esta misma causa penal ya fue procesado Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración del ISSSTE y del Instituto Politécnico Nacional.

Según la indagatoria, los hechos se remontan a enero de 2018, cuando Merino Rajme encabezaba el Hospital 20 de Noviembre. En ese periodo habría autorizado la adjudicación de tres contratos a Interacción Biomédica S.A. de C.V. para el suministro de insumos médicos por un monto de 11 millones 147 mil pesos.

La Fiscalía sostiene que, al momento de la contratación, dicha empresa ya se encontraba catalogada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una entidad que simula operaciones, al carecer de infraestructura y personal para prestar los servicios que facturaba.

Aunque la investigación se inició formalmente en 2019 tras la presentación de una denuncia, Merino Rajme continuó al frente del hospital —considerado el principal del ISSSTE— hasta noviembre de 2022, cuando dejó el cargo. Posteriormente ha permanecido vinculado a la institución como médico especialista.

Red bajo la lupa

Con la vinculación de Merino Rajme, suman cinco las personas procesadas por este esquema. Entre ellas se encuentra Tapia Santoyo, señalado como uno de los actores centrales, así como María Dolores Arellano Sesmas, Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño y Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora de Interacción Biomédica.

Investigaciones periodísticas y de organizaciones civiles han identificado a dicha empresa como parte de una red más amplia de compañías fachada que habrían recibido contratos públicos por más de mil 600 millones de pesos, principalmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque con flujos que se extendieron a años posteriores.

Un reporte de la organización TOJIL, titulado “Clan Biomédica”, documenta vínculos entre esta firma y más de 80 empresas relacionadas, varias de ellas también catalogadas como simuladoras de operaciones, a través de las cuales habrían transitado más de 3 mil 600 millones de pesos provenientes de diversas dependencias.

Fuentes ministeriales indicaron que la FGR mantiene abiertas otras líneas de investigación vinculadas a este caso, las cuales podrían derivar en nuevas imputaciones en los próximos meses.

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