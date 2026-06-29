Programa Hoy No Circula martes 30 de junio 2026: ¿Qué autos descansan en la CDMX y Estado de México

Si este martes 30 de junio de 2026 planeas salir en automóvil por la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex), es importante revisar el Programa Hoy No Circula, ya que la medida continúa aplicándose de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México mientras la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no active una contingencia ambiental.

De acuerdo con el calendario oficial, este martes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

¿Qué autos no circulan este martes 30 de junio de 2026?

Para este martes, el Programa Hoy No Circula establece las siguientes restricciones:

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Vehículos con holograma 1 y holograma 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.

Hasta la mañana del martes 30 de junio, la CAMe no había emitido una contingencia ambiental, por lo que el programa opera conforme al calendario ordinario. En caso de activarse una Fase I por ozono o partículas, podrían aplicarse restricciones adicionales mediante el llamado Doble Hoy No Circula.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones. Entre los vehículos que pueden circular normalmente se encuentran:

Autos con holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia, seguridad y servicios urbanos.

Automóviles destinados a personas con discapacidad que cumplan con la normatividad vigente.

Las autoridades recomiendan verificar que el holograma de verificación vehicular esté vigente, ya que circular con un holograma vencido puede generar sanciones, incluso si el vehículo normalmente estaría exento del programa.