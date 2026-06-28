Escándalo en el Mundial 2026: Investigan a Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, por presunta violación

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, es investigado por presunta violación en Nueva Zelanda. El referente de la selección caboverdiana en el Mundial 2026 enfrenta una grave denuncia por agresión sexual ocurrida durante una gira de amistosos en marzo.

Cabo Verde vs Arabia Saudita / Soccrates Images Ampliar

Ryan Mendes, capitán y figura clave de la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026, está siendo investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una mujer brasileña. El caso, revelado por Globo Esporte, ha generado conmoción en el fútbol internacional justo cuando los isleños viven su histórica participación en el torneo.

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¿Qué se sabe de la denuncia contra Ryan Mendes?

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en marzo de 2025 en un hotel de Auckland, Nueva Zelanda, donde se concentraba la selección de Cabo Verde para disputar partidos amistosos de la FIFA ante Chile y Nueva Zelanda.

La denunciante, una mujer brasileña residente en Nueva Zelanda, fue contratada por la Federación Neozelandesa de Fútbol como intérprete y asistente operativa para la delegación caboverdiana debido al portugués como idioma oficial.

De acuerdo con su testimonio:

Tras un partido, regresó a su habitación tras sentirse mal en una reunión social.

Ryan Mendes habría entrado por la fuerza, la agredió físicamente (estrangulándola, golpeándola y mordiéndola) y la violó .

habría entrado por la fuerza, la agredió físicamente (estrangulándola, golpeándola y mordiéndola) y la . La mujer presentó fotos de moretones, un informe médico y evidencia forense a la policía. La investigación inició en abril.

La denunciante contactó a la Federación de Fútbol de Cabo Verde y a la FIFA solicitando la exclusión de Mendes del Mundial, pero afirma no haber recibido apoyo. Un funcionario de la federación habría calificado el tema como un “asunto personal” de Ryan Mendes.

Vozinha y Ryan Mendes / Francois Nel Ampliar

Situación actual del caso

Hasta el momento, no hay cargos formales ni resolución judicial contra Ryan Mendes . Se trata de una investigación en curso.

. Se trata de una en curso. El jugador de 36 años ha sido titular en los partidos de Cabo Verde en el Mundial 2026 .

en el . La policía neozelandesa confirmó que la investigación sigue activa.

Este escándalo empaña la notable campaña de Cabo Verde, que ha sorprendido en su debut mundialista. Ryan Mendes, con amplia trayectoria en ligas europeas como Francia y Turquía, es uno de los máximos referentes del equipo africano.