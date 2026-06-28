Canadá de último minuto se mete a los octavos de final del Mundial 2026 al vencer a Sudáfrica

Sudáfrica y Canadá protagonizaron el primer duelo de dieciseisavos de final, en el que el equipo de la hoja de maple consiguió su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo gracias a un gol en el tiempo agregado.

Canadá vs Sudáfrica Mundial 2026 / MediaNews Group/Pasadena Star-Ne Ampliar

La primera mitad comenzó con mucho respeto entre ambas selecciones, pero con el paso de los minutos Canadá fue el equipo que más peligro generó sobre el área sudafricana. Sin embargo, las atajadas del arquero africano mantuvieron el empate y, al minuto 44, tras un remate, un defensor sudafricano salvó el balón sobre la línea e impidió la ventaja canadiense.

La segunda mitad comenzó con la posesión del balón por parte del equipo sudafricano, aunque eso no se reflejó en disparos al arco. Por su parte, Canadá fue la selección que más insistió con centros al área y remates de larga distancia, mientras que los africanos buscaban generar jugadas colectivas desde la salida.

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Al minuto 92, tras un centro de Canadá y un mal rechace de la defensa sudafricana que dejó el balón al borde del área, Eustaquio disparó desde fuera del área para poner el 1-0 con el que Canadá consiguió su clasificación. En los últimos minutos, Sudáfrica buscó el empate con varios balones al área, pero ninguno generó mayor peligro.