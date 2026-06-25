Terremoto en Venezuela: ¿Qué diferencia hay entre una réplica y un “doblete sísmico”?

Este miércoles 24 de junio, tomó por sorpresa un extraño fenómeno a Venezuela por dos terremotos en el país que se consideran “dobletes sísmicos”. Aunque suene raro sí existen este tipo de terremotos, así que te contamos qué es lo que puede suceder en este caso y por qué se le denomina así.

¿Qué sucedió con el terremoto en Venezuela?

Como se mencionó en un inicio, el pasado miércoles ocurrieron dos terremotos casi seguidos en Venezuela. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue un doblete sísmico.

Esto sucedió así: primero, hubo un temblor considerado “precursor” de magnitud 7.2 y tan solo 39 segundos después de que el susto pasara, se registró un segundo sismo de 7.5 grados en la escala de Richter.

Las mismas autoridades han confirmado que el primer sismo se produjo cerca de San Felipe en la capital del estad de Yaracuy, y el segundo cerca de la ciudad de Yumare. Lo que quiere decir que fue de cinco a 10 kilómetros de distancia entre ambos.

Esto provocó que hubiera un saldo de cerca de 1500 heridos, 188 personas fallecidas y por lo menos, 157 personas que siguen desaparecidas.

¿Cuál es la diferencia entre réplica y “doblete sísmico”?

Un doblete sísmico es un fenómeno en el que dos sismos de magnitud muy similar ocurren en la misma región y con poco tiempo de diferencia, generalmente en cuestión de segundos, minutos, horas o días. Sin embargo, lo que marca la diferencia es que ninguno de los dos se considera una réplica del otro, ya que ambos tienen una magnitud comparable y pueden generar daños importantes por sí mismos. Además, no ocurren en el mismo lugar pero sí muy cercano del otro.

Por ende, en un doblete sísmico, ambos movimientos tienen características muy parecidas, lo que hace que los especialistas los clasifiquen como dos eventos principales relacionados.

¿Qué tan común es este fenómeno?

Realmente no es común, pero tampoco es excepcional. Se han registrado dobletes sísmicos en distintos países con alta actividad tectónica, como Japón, Chile, Turquía y Estados Unidos.

Ahora bien, esto puede ocurrir en México ya que se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica por la interacción de placas, como la de Cocos, Norteamérica, Rivera y Pacífico, lo que hace posible que se presenten dobletes sísmicos.