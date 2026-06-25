Nueva Zelanda vs Bélgica EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Con la clasificación a los dieciseisavos en peligro, Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan en Vancouver en un duelo que de ganar, podrían avanzar directamente a la siguiente ronda.

Nueva Zelanda / Anadolu Ampliar

Como ha pasado en los últimos Mundiales, la Selección Belga ha dejado que desear ante los ojos del mundo entero, en está ocasión, pueden caer eliminados en la fase de grupos después de haber empatado a un gol ante Egipto, al igual ante Irán sin anotaciones. Aunado a lo anterior, el único tanto a favor de los belgas fue un autogol de Mohamed Hany, por lo que ni Kevin De Bruyne, Jeremy Doku o Romelu Lukaku han pesado lo suficiente en ataque.

Por la otra parte, Nueva Zelanda afronta casi un reto imposible, con el empate ante Irán 2-2 y la derrota contra Egipto 3 goles por 1, los dirigidos por Darren Bazeley tienen que ganar para avanzar, ya que Bélgica con el empate podría colarse entre uno de los mejores terceros.

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Posibles alineaciones de Nueva Zelanda y Bélgica

Nueva Zelanda

El técnico Darren Bazaley no ha movido su formación a pesar de que no haber conseguido la victoria, con dos mediocampistas y un creativo, busca tener la posesión y crear juego por el medio.

Alineación probable (4-2-3-1):

Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell, Callum McCowatt; Elijah Just, Sarpreet Singh, Chris Wood.

Kevin De Bruyne / Alex Livesey - FIFA Ampliar

Bélgica

Rudi Garcia cuenta con un conflicto, poner a Doku de titular o ponerlo en el banquillo por su ausencia por el nacimiento de su hijo, también sobre el delantero centro, volver a poner a Lukaku o a Charles de Ketelaere.

Alineación probable (4-2-3-1):

Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Dodi Lukébakio, Romelu Lukaku.

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Nueva Zelanda vs Bélgica DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER