Desconectar 90 millones de líneas telefónicas era un suicidio político: Irene Levy

Ante el fallo del registro de líneas telefónicas tenían que hacer algo, solo cerca del 40% han sido registradas, imagínate el escenario en el que fueran a desconectar 90 millones de líneas era muy improbable y políticamente un suicidio , señaló la presidenta de Observatel, Irene Levy, quien confirmó que hoy la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que ya no va a haber suspensión el 1 de julio, la gente que no se ha registrado no va a ser suspendida su línea este día, sino que publican una prórroga escalonada que dependerá del último dígito de la línea, de acuerdo al calendario emitido.

Lo que dice la CRT es que, si tu último dígito es cinco, te toca 31 de octubre y a partir de ese día tienes 72 horas para registrar tu línea, de otra forma “tu operador sí te va a suspender la línea”. Y únicamente podrías hacer llamadas de emergencia u recibir alerta sísmica; no pierdes tu número, lo que pierdes es conectividad, no puedes hacer llamadas ni recibirlas, ni tener datos.

La CRT lo da a conocer, pero “no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dio porque la Presidenta había prometido que hoy se daría información”.

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Reconoció que la falla en comunicación ha señalado que los lineamientos son para pospago y hoy como prepago y pospago tienen que realizar el registro.

En la CRT consideran que todos los clientes de pospago ya están registrados, por lo que señaló deben dejarlo claro en los lineamientos para que ni operadores ni usuarios tengan problemas.

Si una vez llegada la fecha del calendario, incumples con el registro, solo tendrás 72 horas para que la CRT suspenda tu línea. Ampliar

La estrategia es para evitar un disgusto masivo es el nuevo hoy no circula de los teléfonos”, van a desconectar a los del 15 de agosto y causarán molestia, pero no será lo mismo que desconectar a 80 millones de la noche a la mañana, señaló. Pero “ahora lo complican con un calendario que puede ser más eficaz en materia de conexión”.

Sin embargo, reconoció que “sigue siendo una política un poco desafiada, desde el principio no se hicieron las cosas claras y no han dado confianza a la población. La gente no cree que este registro es para lo que es, ha faltado comunicación que nos digan los porcentajes y números cómo se va a combatir y qué vamos a hacer con los sim del mercado negro”.

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