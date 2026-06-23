Registro celular: Más de 62 millones de líneas ya fueron vinculadas en México

La cuenta regresiva para el registro celular obligatorio de líneas en México entra en su etapa final. Al corte de la noche del lunes, 62 millones 582 mil 340 líneas telefónicas ya habían sido vinculadas a la identidad de sus titulares, de acuerdo con datos actualizados de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Aunque la cifra representa un avance importante respecto a los poco más de 48 millones de líneas registradas reportadas por la autoridad en mayo, todavía quedan decenas de millones de números por regularizar antes del próximo 30 de junio, fecha límite establecida por la autoridad para completar el proceso.

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¿Para qué sirve el registro de líneas celulares?

La medida, impulsada por el Gobierno Federal y la CRT, busca eliminar el anonimato en la telefonía móvil y fortalecer el combate a delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. El registro es obligatorio para todas las líneas, tanto de prepago como de pospago, incluidas las eSIM.

De acuerdo con la normativa vigente, las líneas que no hayan sido registradas al concluir el plazo serán suspendidas temporalmente a partir del 1 de julio, por lo que sus usuarios no podrán realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes SMS ni utilizar datos móviles. Únicamente permanecerán habilitados los servicios de emergencia y la comunicación con las compañías telefónicas para completar el trámite.

¿Habrá prórroga para el registro celular?

En los últimos días diversos medios han informado sobre la posibilidad de que la CRT conceda una extensión de hasta 120 días debido al elevado número de líneas pendientes de registrar. Sin embargo, hasta este martes la autoridad no ha emitido una modificación oficial al calendario y el 30 de junio continúa siendo la fecha límite vigente.

Con apenas una semana por delante, la autoridad reguladora mantiene el llamado a los usuarios para realizar el trámite antes del vencimiento del plazo y evitar que sus líneas queden suspendidas al iniciar julio.

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