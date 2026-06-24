Invasión extraterrestre en Brasil vs Escocia: la profecía viral que sorprende al Mundial 2026

Una supuesta profecía sobre el partido Brasil vs Escocia del Mundial 2026 se volvió viral en redes sociales. La vidente brasileña Vó Bahiana aseguró que durante el encuentro del 24 de junio aparecería un OVNI sobre el estadio de Miami y que las cámaras de televisión captarían el momento ante millones de espectadores.

Vinicius Jr. / Eurasia Sport Images Ampliar

¿Qué predijo Vó Bahiana para el partido Brasil vs Escocia?

A medida que avanza la Copa Mundial de la FIFA 2026, una historia ajena al fútbol comenzó a ganar notoriedad en plataformas digitales. La protagonista es Vó Bahiana, una influencer y vidente brasileña que aseguró haber tenido una serie de sueños relacionados con el duelo entre Brasil y Escocia.

Según relató en sus redes sociales, visualizó una nave extraterrestre descendiendo sobre el estadio donde se disputaría el encuentro. La supuesta aparición provocaría momentos de confusión tanto entre los aficionados presentes como entre quienes siguieran la transmisión por televisión.

La declaración rápidamente cruzó fronteras y se convirtió en tema de conversación entre aficionados al fútbol, seguidores de fenómenos paranormales y usuarios de redes sociales.

¿Qué dijo exactamente la vidente brasileña?

De acuerdo con los videos difundidos por la propia creadora de contenido, la visión incluye la llegada de varias aeronaves desconocidas sobre el inmueble donde se jugaría el partido.

La brasileña afirmó que observó escenas de pánico entre los asistentes y que algunos jugadores serían llevados por seres extraterrestres. También aseguró que ha tenido el mismo sueño en más de una ocasión, situación que la llevó a compartir públicamente la experiencia.

“Estoy aterrada”, expresó al describir las imágenes que asegura haber visto mientras dormía.

Las declaraciones generaron reacciones divididas. Mientras algunos seguidores tomaron el mensaje como una advertencia, otros lo interpretaron como una anécdota viral más dentro del entorno digital.

🛸¿𝐎𝐕𝐍𝐈𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋❓: 𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐘 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐁𝐑𝐀𝐒𝐈𝐋𝐄𝐑𝐀



La vidente brasileña Vó Bahiana se hizo viral en los últimos días cuando publicó un video en sus redes sociales y… pic.twitter.com/yOO00KJjDa — Conclusión (@ConclusionRos) June 24, 2026

¿Quién es Vó Bahiana y por qué se hizo viral?

Vó Bahiana es una influencer brasileña que ha construido una comunidad de millones de seguidores gracias a publicaciones relacionadas con predicciones, espiritualidad y temas de actualidad.

Su contenido suele enfocarse en acontecimientos deportivos, espectáculos y situaciones que generan conversación pública. Esa combinación le ha permitido alcanzar una gran visibilidad en plataformas como TikTok, Instagram y otras redes sociales.

Cada vez que comparte una nueva predicción, sus publicaciones acumulan miles de reproducciones y comentarios, especialmente cuando están relacionadas con eventos de alto impacto mediático como la Copa del Mundo.

En esta ocasión, el hecho de vincular una supuesta invasión extraterrestre con un partido mundialista impulsó aún más la difusión de su mensaje.

¿Qué relación tiene la profecía con Baba Vanga?

Tras viralizarse la historia, algunos usuarios comenzaron a relacionar las declaraciones de Vó Bahiana con supuestas predicciones atribuidas a Baba Vanga, la famosa clarividente búlgara fallecida en 1996.

En redes sociales circularon publicaciones que aseguraban que Baba Vanga había advertido sobre fenómenos extraños durante eventos multitudinarios. Sin embargo, no existe evidencia verificable que conecte directamente alguna de esas afirmaciones con el Mundial 2026 o con el partido entre Brasil y Escocia.

Por ello, especialistas en verificación de información recomiendan tomar este tipo de contenidos con cautela y distinguir entre hechos confirmados y especulaciones virales.

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¿Qué sigue para Brasil y Escocia en el Mundial 2026?

Brasil buscará sumar puntos clave para avanzar en el torneo y confirmar su candidatura al título, mientras que Escocia intentará dar la sorpresa ante una de las selecciones más fuertes del campeonato. Más allá de la polémica generada por la supuesta profecía, toda la atención deportiva estará puesta en lo que ocurra dentro de la cancha cuando ambas selecciones se enfrenten en el Mundial 2026.