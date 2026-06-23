Cristiano Ronaldo rompe récord histórico en el Mundial 2026: supera a Messi, Pelé y Klose con sus goles ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en la Copa del Mundo. El delantero de Portugal marcó ante Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026 y se convirtió en el primer futbolista en anotar al menos un gol en seis Copas del Mundo consecutivas.

Cristiano Ronaldo / Soccrates Images Ampliar

El histórico registro llegó en el Estadio Houston, donde el capitán portugués abrió el marcador apenas al minuto cinco y añadió una nueva página a una carrera repleta de récords.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo transmitirá el Mundial 2026 gratis en LiveModeTV: cómo ver partidos en YouTube y qué significa el acuerdo

¿Qué récord rompió Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Con su anotación frente a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador de la historia que ha marcado en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

El portugués inició esta racha en Alemania 2006 y logró mantenerla durante Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora el actual torneo 2026.

Ningún otro futbolista había conseguido mantenerse vigente y anotando durante un periodo tan largo en la máxima competencia de selecciones. A sus 41 años, el atacante continúa ampliando una colección de marcas históricas que parecen difíciles de igualar en el corto plazo.

Cristiano Ronaldo supera a Messi, Pelé y Miroslav Klose

Antes del inicio del Mundial 2026, Cristiano compartía una marca histórica con varias leyendas del fútbol. Entre los nombres más destacados aparecían el brasileño Pelé, el alemán Uwe Seeler y quien hasta el inicio de este Mundial era el máximo anotador de la competencia, Miroslav Klose.

Por su parte, Lionel Messi también figura entre los futbolistas más consistentes de la historia del torneo, tras anotar en múltiples ediciones mundialistas con Argentina, sin embargo, son 5 las Copas del Mundo en las que el astro argentino logró marcar: 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026.

El gol contra Uzbekistán dejó a Cristiano Ronaldo en solitario dentro de este apartado estadístico, estableciendo una nueva referencia para las futuras generaciones.

Cristiano Ronaldo previo al juego vs Uzbekistán / Maja Hitij - FIFA Ampliar

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en los Mundiales?

Además del récord de seis Mundiales consecutivos anotando, Cristiano alcanzó otra cifra importante.

Con su doblete en Houston llegó a 10 anotaciones en la historia de las Copas del Mundo y superó el registro de Eusébio como máximo goleador portugués en la historia del torneo.

Su mejor actuación individual en un Mundial sigue siendo Rusia 2018, edición en la que anotó cuatro goles y lideró gran parte del ataque portugués.

El gol que cambió el panorama de Portugal

Más allá del récord individual, la anotación tenía un valor deportivo enorme para Portugal. El equipo dirigido por Roberto Martínez había comenzado el Mundial con dudas tras empatar 1-1 frente a República Democrática del Congo en la primera jornada del Grupo K.

Ese resultado generó cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo de una selección considerada candidata a avanzar con comodidad a la fase eliminatoria. Por ello, el duelo ante Uzbekistán era clave para recuperar terreno y evitar complicaciones en la pelea por la clasificación.

La aparición temprana de Cristiano permitió a los portugueses tomar ventaja desde los primeros minutos y encaminar un resultado fundamental para sus aspiraciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Copa del Mundo: ¿Cómo afectarán los climas a la afición y jugadores en próximos años?

Lo que sigue para Cristiano Ronaldo y Portugal

Con este triunfo y el récord histórico ya asegurado, Portugal da un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo, mientras tanto, sigue ampliando un legado que parece no tener techo. Su próximo objetivo será ayudar a la selección portuguesa a asegurar la clasificación y seguir aumentando su cuenta goleadora en la Copa del Mundo.

La tercera jornada del Grupo K será determinante para definir los boletos a la siguiente ronda, pero el nombre que ya quedó grabado en la historia del torneo es el de Cristiano Ronaldo: el único futbolista que ha marcado en seis Mundiales consecutivos.