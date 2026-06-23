Selecciones eliminadas del Mundial 2026: qué equipos ya quedaron fuera tras la fase de grupos

Cuatro selecciones ya fueron eliminadas del Mundial 2026 tras disputarse las primeras jornadas de la fase de grupos. Haití, Turquía, Túnez y Jordania se quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final debido a sus resultados y a los criterios de desempate establecidos por la FIFA.

¿Qué selecciones están eliminadas del Mundial 2026?

Hasta el martes 23 de junio, estas son las selecciones que ya no tienen opciones de clasificar a la siguiente ronda: Haití, Turquía, Túnez, Jordania.

Los cuatro equipos acumularon derrotas en sus primeros compromisos y quedaron sin margen de maniobra para competir por uno de los lugares disponibles en los dieciseisavos de final o entre los mejores terceros de la competencia.

Haití fue la primera selección eliminada del Mundial 2026

La selección de Haití se convirtió en el primer equipo oficialmente eliminado de la Copa del Mundo. El conjunto caribeño perdió 1-0 frente a Escocia en su debut y posteriormente cayó 3-0 ante Brasil en Philadelphia. Con cero puntos y una diferencia de goles negativa, quedó sin posibilidades de alcanzar a sus rivales directos en el Grupo C.

Además, los criterios de desempate terminaron por condenar sus aspiraciones. Incluso si lograra sumar una victoria en su último partido, no podría superar a los equipos que ya tienen unidades y ventaja en los enfrentamientos directos. Haití cerrará su participación el 24 de junio cuando enfrente a Marruecos en Atlanta.

Turquía quedó fuera tras perder ante Paraguay

Turquía fue la segunda selección eliminada del Mundial 2026. La derrota por 1-0 frente a Paraguay dejó al conjunto europeo con cero puntos después de dos jornadas dentro del Grupo D. Antes había caído ante Australia, por lo que los enfrentamientos directos contra sus principales rivales también jugaron en su contra.

Aunque todavía debe disputar su último encuentro de la fase de grupos frente a Estados Unidos, el combinado turco ya no puede alcanzar una posición que le permita acceder a la siguiente ronda.

Túnez no logró reaccionar en el Grupo F

Túnez se convirtió en la tercera selección eliminada de la Copa del Mundo tras perder 4-0 contra Japón. La participación tunecina estuvo marcada por un inicio complicado, ya que en su debut fue goleada 5-1 por Suecia.

Los malos resultados provocaron incluso cambios en el banquillo. La federación decidió cesar al entrenador Sabri Lamouchi y apostar por Hervé Renard para intentar cerrar de mejor manera el torneo. Sin embargo, la derrota frente a Japón terminó por confirmar su eliminación matemática. Su último compromiso será ante Países Bajos.

Jordania también se despide del Mundial

La cuarta selección eliminada es Jordania. El conjunto asiático quedó sin opciones después de perder 2-1 frente a Argelia en el Grupo J. La derrota se sumó al tropiezo sufrido previamente contra Austria, dejando al equipo con cero unidades tras dos jornadas.

Aunque todavía puede alcanzar un máximo de tres puntos en la última fecha, la combinación de resultados y los criterios de desempate hacen imposible que alcance una posición de clasificación. Jordania cerrará su participación enfrentando a Argentina.

¿Cómo funcionan los criterios de desempate en el Mundial 2026?

Uno de los factores clave en las eliminaciones tempranas ha sido el sistema de desempate implementado por la FIFA.

Cuando dos o más selecciones terminan igualadas en puntos, el primer criterio utilizado son los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados. Posteriormente entran en juego la diferencia de goles, la cantidad de anotaciones marcadas y otros indicadores disciplinarios.

Por esa razón, algunas selecciones quedaron eliminadas incluso antes de disputar su último partido de la fase de grupos.

¿Cuándo se juegan los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La siguiente fase del torneo comenzará una vez concluya la actividad de grupos. Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputarán entre el 28 de junio y el 4 de julio, con partidos programados en sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Será la primera ronda de eliminación directa del torneo y marcará el inicio del camino rumbo al título mundial.

¿Qué sigue para las selecciones eliminadas y para el Mundial 2026?

Aunque ya no tienen posibilidades de avanzar, Haití, Turquía, Túnez y Jordania todavía deben disputar sus últimos partidos de la fase de grupos para cerrar su participación en el torneo.

Mientras tanto, el Mundial 2026 continúa entrando en una etapa decisiva. En los próximos días comenzarán a definirse los clasificados a los dieciseisavos de final y los grupos más cerrados prometen una intensa lucha por los últimos boletos disponibles.