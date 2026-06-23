Ley Seca por el México vs. Chequia: ¿Qué alcaldías y colonias prohibirán el consumo de alcohol por el partido del Mundial 2026?

Mx - Ley Seca, alcaldías y colonias que prohibieron venta y consumo de alcohol por el México vs. Chequia

El Mundial 2026 en CDMX ha dejado bastantes festejos en la capital y un tanto de desorden. Debido a esto, autoridades han anunciado la Ley Seca por el partido de México vs. Chequia que se jugará en el Estadio Ciudad de México. Así que te contamos qué alcaldías y colonias no tendrán venta y consumo de alcohol.

Ley Seca México vs. Chequia: Alcaldías que prohibirán el alcohol el 24 de junio de 2026

Aunque ha habido saldo blanco en los distintos festejos por el Mundial 2026, sobre todo cuando México ha ganado, las autoridades capitalinas han decidido poner en marcha la Ley Seca. Esto con el fin de que la afición regrese segura a casa y así, evitar tragedias de todo tipo.

Así que la Ley Seca en CDMX se aplicará el próximo 24 de junio de 2026 en las alcaldías:

Cuauhtémoc

Tlalpan

Por lo que si asistes tanto a los festejos, Fan Fest o al México vs. Chequia, revisa bien las siguientes colonias para que pongas tu seguridad y la de tu compañía, en primer lugar.

¿Qué colonias prohibirán el consumo de alcohol por el México vs. Chequia?

La Ley Seca ha llegado al Mundial 2026 en CDMX, por lo que las autoridades correspondientes han anunciado qué colonias pertenecientes a las alcaldías antes mencionadas, no podrán vender ni consumir alcohol, las cuales son:

Alcaldía Cuauhtémoc: Colonia Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc

Alcaldía Tlalpan: Villa Lázaro Cárdenas, San Lorenzo Huipuilco, Isidro Favela, Toriello Guerra y Vergel del Sur

Recuerda tomar todo con precaución y tomar en cuenta lo que vayan anunciando las cuentas oficiales de los responsables de las alcaldías y la CDMX.

¿A qué hora comienza la Ley Seca por el México vs. Chequia?

La Gaceta Oficial de la ciudad de México, informa que las colonias pertenecientes al perímetro antes mencionado en donde la Ley Seca por el México vs. Chequia se aplicará, será a partir de las 00:00 hrs hasta las 24:00 hrs del otro día.

Por ende, será bastante complicado prevenirse para aquellas personas que no quieren perderse el partido sin un buen vasito de alcohol.