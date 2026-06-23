Contribuyentes entregamos 800 millones a la CNTE, ¿Hay beneficiarios?: Eduardo Bohórquez

“No ha habido un solo año en que no pasemos por este mismo tema” con la CNTE y el problema no se resuelve con la entrega de 800 millones a Oaxaca cada año y no es el dinero del gobierno, hay que recordarlo, es el dinero de los contribuyentes ”. señaló el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas”.

Bohórquez cuestionó “¿A cambio de qué se entregó el dinero y en qué momento está la calidad de la educación? Parece que fue a cambio de que no se movilicen ”, pero “sin duda nos veremos en un año hablando de lo mismo de cara al día de maestro”. Lo que ocurre hoy dijo “es una forma de negociación política que no va al fondo de los problemas que tenemos en el Sistema Educativo y que el gobierno pague lo que pague, nos sale muy caro porque no se resuelve el problema”, señaló.

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En un futuro no vamos a tener más niños en las escuelas y vamos a tener plazas sin niños.



Al final vamos a tener obligaciones con pensiones de profesores que no dan clases.@ebohorquez, dir. de @IntegridadMx #AsíLasCosasW con @warkentin. pic.twitter.com/ocKjszc3fa — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 23, 2026

¿Hay beneficiarios de las movilizaciones de la CNTE?

Por su parte, la periodista Nayeli Roldán, afirmó que sí hay beneficiarios de estas movilizaciones que vemos cada año y compartió los perfiles de siete de ellos:

Azael Santiago Chepi, quien fue líder de la Sección 22 de la CNTE de 2008 a 2012 y se vuelve diputado por Morena entre 2018-2021, con la iniciativa de creación de la USICAMM y actualmente ocupa la Coordinación Sectorial de Enlace con el Congreso de la Unión y dependiente de la oficina del secretario de Educación, Mario delgado.

Zenyazen Escobar García, líder del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano de la CNTE; en 2016 diputado local por Morena, en 2024 diputado federal, sus iniciativas son para inscribir en letras de oro leyendas en San Lázaro.

Adela Piña de Bernal quien fue representante de la Sección 9 del SNTE, actualmente es directora general de Formación Continua y Docente en Eduación Básica en la SEP.

Leticia Ramírez, integrante de la Sección 9 en la Ciudad de México en los 90, muchos años responsable de atención ciudadana en la Presidencia, actualmente secretaria del Bienestar.

Irán Santiago, secretario de pagos en la CNTE, diputado federal por Morena en 2018.

Filemón Acosta, considerado uno de los radical de la CNTE en Michoacán; regidor en Lázaro Cárdenas de 2018 a 2021.

Armano Ezpetia, dirigente en Hidalgo y alcalde en San Salvador.

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Plazas magisteriales como moneda de cambio

De acuerdo con Bohórquez, con los recursos otorgados “ les estamos comprando plazas a los sindicatos , los recursos fiscales se destinan a nuevas plazas donde a lo mejor no se necesitaban, porque ya hay un maestro, y les estás dando plazas que pueden vender, heredar o donar a algún líder de la CNTE o de cualquier sindicato, no te estoy entregando dinero, sino plazas, con las que vas a poder tener mayor movilidad en un momento dado”.

Recordó cuando las plazas iban a concurso la discusión era “cuántas plazas hay y cuántos maestros, pueden ser 600 mil maestros reales y 800 plazas, y la discusión de estas cifras es lo que les molesta” y lamentó que las plazas sean monedas de cambio, como acciones de una empresa.

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