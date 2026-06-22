Europa arde: ola de calor supera los 40°C y deja tres muertos en Francia

Un continente atrapado por el calor

El verano apenas comienza, pero gran parte de Europa ya enfrenta temperaturas propias del mes de agosto. Desde la península ibérica hasta el Reino Unido, los termómetros se preparan para rebasar los 40 grados Celsius en varias regiones, mientras autoridades nacionales activan alertas sanitarias y piden a la población mantenerse resguardada.

La situación más crítica se vive en Francia, donde una intensa ola de calor provocó la muerte de tres personas mayores en la región de Burdeos. El gobierno francés colocó en alerta roja a casi la mitad del país y recomendó extremar precauciones, especialmente con adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Las altas temperaturas también han alterado la vida cotidiana. Cerca de 2 mil 700 escuelas francesas suspendieron clases o modificaron sus horarios, mientras algunas actividades deportivas y eventos al aire libre fueron cancelados ante el riesgo de golpes de calor.

Londres. (Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images) / Richard Baker Ampliar

Las noches tropicales, el enemigo silencioso

Más allá de las temperaturas diurnas, especialistas han puesto atención en un fenómeno conocido como “noches tropicales”, cuando el termómetro no desciende por debajo de los 20 grados durante la madrugada.

En algunas ciudades francesas y españolas, las mínimas nocturnas han permanecido entre 25 y 30 grados, impidiendo que el cuerpo humano se recupere del calor acumulado durante el día. La falta de descanso térmico incrementa el riesgo de deshidratación, agotamiento y problemas cardiovasculares, especialmente entre personas vulnerables.

Las autoridades sanitarias recuerdan que muchas viviendas europeas no cuentan con sistemas de aire acondicionado debido a que históricamente el continente ha tenido veranos más moderados. Sin embargo, la repetición de estos episodios extremos está cambiando esa realidad.

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Récords de temperatura y afectaciones en otros países

España espera alcanzar hasta 44 grados en algunas zonas del sur y del interior del país, mientras que regiones tradicionalmente más frescas, como el País Vasco, podrían registrar temperaturas cercanas a los 40 grados, algo inusual para finales de junio.

En el Reino Unido, los servicios meteorológicos advirtieron que podría romperse el récord histórico de temperatura para este mes, con máximas previstas superiores a los 39 grados en el sur de Inglaterra y Gales. Bélgica, Alemania e Italia también han reportado afectaciones en el transporte ferroviario y un aumento en incidentes relacionados con personas que buscan refrescarse en ríos y lagos.

Madrid, España. (Photo by Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

Un anticipo del futuro climático

Científicos señalan que el cambio climático inducido por la actividad humana está haciendo que las olas de calor sean más frecuentes, más intensas y aparezcan cada vez más temprano en el año.

El recuerdo de la devastadora ola de calor de 2003, que causó miles de muertes en Europa, vuelve a estar presente entre expertos y autoridades. Aunque hoy existen mejores sistemas de alerta y prevención, las elevadas temperaturas de junio de 2026 son una nueva señal de que el continente deberá adaptarse a veranos cada vez más extremos.

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Mientras millones de europeos intentan sobrellevar jornadas abrasadoras y noches sin descanso, los pronósticos indican que el alivio aún está lejos y que el calor persistirá durante varios días más.