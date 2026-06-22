Arranca el registro de coordinadores estatales de Morena, PT y PVEM; si insisten en nepotismo no vamos en coalición, aclara Citlalli Hernández

“Hoy presentan su solicitud, toda la semana vamos a estar recibiendo, paramos el miércoles por el partido de futbol FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

No estamos en tiempos electorales, no necesariamente quienes sean coordinadores serán candidatos sino quienes encabecen los trabajos de unidad, afirmó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, quien dio el banderazo inicial a la jornada de inscripción de solicitudes de Morena que se coordinan con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, Citlalli Hernández compartió “cada quien, con sus reglas y convocatorias, pero decidimos juntar en el mismo espacio el registro, así que las militancias que estén interesadas en participar en la organización estatal de los trabajos de defensa de la transformación” se podrán inscribir esta semana hasta el sábado, a excepción del miércoles cuando harán una pausa para ver el partido de la Selección Mexicana de Futbol.

“Hoy presentan su solicitud, toda la semana vamos a estar recibiendo, paramos el miércoles por el partido de futbol, pero hasta el sábado se recibirán solicitudes”.

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Registro y evaluación de perfiles estatales

Cada partido procesará las solicitudes de las personas; si se cumplen o no los requisitos, asimismo se realizará una encuesta de fortalecimiento de honestidad, buena trayectoria, opinión de la soberanía con miras a coordinar y tener figuras de trabajo organizativo en la etapa previa de la elección.

El espacio es para coordinadoras y coordinadores Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y en los tiempos electorales dijo, “firmaremos la coalición en su detalle y estaremos registrando candidatos o candidatas, que podrían o no ser estos coordinadores”, por ahora dijo, estamos en la etapa organizativa.

Afirmó que “se descartará a quienes no cumplan con los requisitos. En el caso de Morena integrarán una encuesta para ver quienes tienen más competitividad y conocimiento” para ir decantando a quienes llegarán a una encuesta nacional vivienda por vivienda. Con el objetivo de que quienes queden como representantes queden con los mayores atributos para la ciudadanía.

Es una ruta previa al proceso electoral, no llamando al voto, ni haciendo campaña, es una ruta preparatoria”. —

El anhelo dijo es tener personas que “no solo sean conocidas sino con compromiso organizativo y empeño en liderazgo… estamos a tiempo de ver los mejores perfiles de cada partido”.

Morena advierte que no aceptará nepotismo

En el tema de nepotismo, específicamente en el caso de San Luis Potosí o en Guerrero con Félix Salgado, dijo que “tienen derecho a participar, pero se cuidarán los requisitos como la negativa del partido al nepotismo. No hay candidato que sea familiar de gobernadores, de ser así, dijo “No iríamos en coalición”.

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