España vs Arabia Saudita EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

La selección de España se enfrenta a Arabia Saudita este domingo 21 de junio en Atlanta por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras empatar 0-0 ante Cabo Verde en su debut, el equipo de Luis de la Fuente está obligado a ganar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Selección de España / Mattia Ozbot Ampliar

La Roja llega bajo presión después de dejar escapar puntos en su presentación, mientras que Arabia Saudita sorprendió al sumar un empate frente a Uruguay.

¿Cómo llega España al partido contra Arabia Saudita?

El estreno español estuvo lejos de las expectativas. A pesar de dominar gran parte del encuentro ante Cabo Verde, España no logró romper el cero y terminó firmando uno de los resultados más decepcionantes de la primera jornada.

Cabo Verde frena a España en la fase de grupos del Mundial 2026 / Patrick Smith - FIFA Ampliar

Luis de la Fuente reconoció que a su equipo le faltó contundencia en el último tercio del campo. La posesión y las oportunidades estuvieron del lado español, pero la falta de precisión evitó una victoria que parecía obligatoria.

Ahora, el margen de error es mínimo. Un nuevo tropiezo podría complicar seriamente las aspiraciones de una selección que llegó al Mundial 2026 como una de las candidatas al título.

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Uno de los focos de atención será Lamine Yamal. La joven estrella ingresó como suplente ante Cabo Verde y todo apunta a que podría arrancar como titular frente a Arabia Saudita. En contraste, Nico Williams todavía no estaría en condiciones de disputar un partido completo desde el inicio.

Últimas noticias de Arabia Saudita en el Mundial 2026

Arabia Saudita volvió a demostrar que puede competir contra selecciones de mayor jerarquía. Después de sorprender al mundo en Qatar 2022 con su histórica victoria sobre Argentina, el conjunto saudí inició su participación en el Mundial 2026 con un empate ante Uruguay.

Saudi Arabia vs Uruguay Group H FIFA World Cup 2026 / Carmen Mandato - FIFA Ampliar

Incluso dentro del plantel existe la sensación de que dejaron escapar una oportunidad para sumar tres puntos. El delantero Salem Al-Dawsari aseguró tras el encuentro que el equipo merecía ganar y que el objetivo sigue siendo avanzar a la siguiente ronda.

El cuadro árabe sabe que enfrentar a España representa su examen más complicado de la fase de grupos, pero también una oportunidad para acercarse a una clasificación histórica.

Posible alineación de España vs Arabia Saudita

Luis de la Fuente podría realizar algunos ajustes respecto al once que empató frente a Cabo Verde.

España (4-3-3):

Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Saudi Arabia vs Uruguay Group H - FIFA World Cup 2026 / Carmen Mandato - FIFA Ampliar

Posible alineación de Arabia Saudita

El conjunto saudí mantendría la base del equipo que logró rescatar un punto frente a Uruguay.

Arabia Saudita (4-3-3):

Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Ali Al-Amri, Al-Harbi; Mohammed Kanno, Al Juwayr, Aljohani; Madash, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Braikan.

¿Qué sigue para España y Arabia Saudita?

La segunda jornada puede marcar el rumbo definitivo del Grupo. España necesita una victoria para llegar con posibilidades de asegurar su clasificación en la última fecha, mientras que Arabia Saudita buscará dar otro golpe sobre la mesa y mantenerse en la pelea por los boletos a la fase eliminatoria.

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Con Uruguay también involucrado en la lucha por avanzar, cada punto puede resultar decisivo en uno de los grupos más competidos del Mundial 2026.

España vs Arabia Saudita DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 21 de junio

HORA: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Atlanta, Georgia.

TV: ViX Premium, TUDN y Azteca 7