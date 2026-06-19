Chequia y Sudáfrica igualaron a unos en el segundo duelo del Mundial 2026

Chequia y Sudáfrica empataron a un gol en el arranque de la segunda jornada de la fase de grupos en el estadio de Atlanta, por el Mundial 2026.

Mundial 2026 festejo Chequia / Andrew J. Clark/ISI Photos Ampliar

La escuadra europea se puso rápidamente la frente en el marcador gracias a un gol de Michal Sadílek apenas a los 6 minutos de iniciado el partido. A partir de ese momento, los checos comenzaron a llevar la iniciativa del encuentro y fueron ampliamente superiores en la primera parte. Sin embargo, no fueron capaces de acrecentar la ventaja.

Ya para el segundo tiempo, el conjunto sudafricano creció en confianza y poco a poco fue metiendo a los europeos en su propia portería. A pesar del dominio constante, Sudáfrica no pudo vencer la defensiva checa, aunque todo cambió en la recta final del partido.

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Los checos cometieron un error y regalaron un penal al minuto 83. El encargado de convertirlo en gol fue el capitán Teboho Mokoena, quien cobró de manera perfecta con un disparo cruzado para vencer al guardameta Matej Kovar.

Con este empate a un gol entre Chequia y Sudáfrica, ambos equipos llegaron a un punto en la tabla del grupo A, por lo que le dejaron abierta la posibilidad a México de asegurar el liderato del sector en caso de vencer a Corea del Sur en la ciudad de Guadalajara.