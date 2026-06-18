Loretta Ortiz afirma que “all inclusive” significa que no se admiten mexicanos en hoteles y playas

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, provocó una fuerte discusión en redes sociales y entre especialistas del sector turístico luego de asegurar durante una sesión pública que los hoteles con modalidad “all inclusive” representan espacios donde los mexicanos no tienen permitido el acceso.

La declaración ocurrió durante la discusión de diversos asuntos relacionados con la posesión de tierras ejidales en Mérida, Yucatán. En su intervención, la ministra expresó su inconformidad por las restricciones que, según señaló, enfrentan algunos ciudadanos para ingresar a zonas de playa cercanas a complejos turísticos privados.

Los hoteles en las playas mexicanas son “all inclusive” y eso significa que no pueden entrar las personas mexicanas solo las extranjeras…



Épico lo dicho por Loretta Ortiz



Más épico LA SERVILLETA que le pasa Giovanni Figueroa diciéndole que significa all inclusive, dicen🤣🤣👇 pic.twitter.com/2NMaahHSaT — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) June 18, 2026

“Estoy cansada de ver que cuando vamos a nuestras playas nos digan ‘no pueden entrar’, porque son all inclusive”, comentó la integrante de la Corte. Posteriormente agregó que ese concepto significaba que los mexicanos no tenían derecho a pasar.

La afirmación rápidamente se viralizó debido a que el término “all inclusive” tiene una definición distinta dentro de la industria turística internacional.

¿Qué significa realmente el concepto “all inclusive”?

En la industria hotelera, “all inclusive” o “todo incluido” es una modalidad de hospedaje en la que el huésped paga una tarifa única que contempla alojamiento, alimentos, bebidas y determinados servicios o actividades dentro del complejo turístico. No se trata de una figura relacionada con restricciones de nacionalidad o acceso a playas públicas.

México es uno de los principales mercados mundiales de este modelo turístico, especialmente en destinos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.

De acuerdo con datos difundidos por autoridades turísticas federales, el sector mantiene un papel clave en la economía nacional. Durante el primer trimestre de 2026, México recibió más de 12.6 millones de turistas internacionales y el turismo generó más de 10 mil millones de dólares en divisas.

¿Por qué surgió la controversia durante la sesión de la SCJN?

La discusión en la Corte estaba relacionada con la posesión de terrenos ejidales y la ocupación de tierras por particulares en Yucatán. En ese contexto, Loretta Ortiz vinculó el debate con el acceso a playas y el desarrollo de complejos turísticos en zonas costeras.

Sus palabras generaron reacciones debido a que la legislación mexicana establece que las playas son bienes nacionales de uso público. Aunque existen hoteles y desarrollos turísticos ubicados frente al mar, el acceso a las playas no puede ser restringido legalmente por razones de nacionalidad. La discusión pública se centró en la diferencia entre los problemas de acceso a playas y el significado comercial del concepto “all inclusive”.