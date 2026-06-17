Desde el G7, Trump vuelve a señalar influencia del crimen organizado en México

Durante su participación en la Cumbre del Grupo de los 7 (G7), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación de seguridad en México y sostuvo que el país enfrenta una pérdida de control frente a los grupos del crimen organizado. Las declaraciones ocurrieron durante actividades oficiales celebradas en Evian, Francia.

Ante medios de comunicación, Trump expresó:

México perdió el control del país, los cárteles gobiernan México, es triste — Donald Trump, presidente de EEUU

En el mismo pronunciamiento hizo referencia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre quien señaló: “La Presidenta es una muy buena mujer pero es una mujer asustada. Los cárteles de droga están totalmente gobernando México”.

Las declaraciones se suman a posicionamientos previos del mandatario estadounidense, quien en distintos actos públicos ha sostenido una postura similar respecto a la influencia de los grupos criminales en territorio mexicano. En ocasiones anteriores, también ha planteado la necesidad de fortalecer acciones bilaterales contra el narcotráfico y el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Mientras la tensión política aumenta, el TMEC sigue en revisión en Washington. Ampliar

Trump afirmó además que anteriormente propuso a la presidenta mexicana el envío de fuerzas militares estadounidenses a territorio nacional con el objetivo de combatir organizaciones dedicadas al narcotráfico. El gobierno estadounidense ha mantenido llamados públicos para reforzar medidas de seguridad y cooperación frente al crimen organizado.

Durante el encuentro internacional, el mandatario estadounidense también hizo comentarios sobre el desarrollo de la cumbre. Al incorporarse a una de las sesiones, expresó:

Yo soy el jefe — Donald Trump, presidente de EEUU

Frase que provocó reacciones entre los asistentes antes del inicio formal de los trabajos. Más tarde reconoció la organización del encuentro y dirigió comentarios positivos al presidente francés, Emmanuel Macron.

Trump y Macron se encuentran en la reunión del G7. / Anna Moneymaker Ampliar

De acuerdo con declaraciones emitidas durante la reunión, Trump señaló que entre los acuerdos alcanzados se incluyó una declaración conjunta sobre migración irregular y coordinación internacional contra el tráfico de drogas.

“Encontramos una gran unidad aquí en la G7, y firmamos una declaración sobre la inmigración ilegal —la primera vez jamás para una G7... Firmamos otros acuerdos para intensificar y realmente coordinar y pasar mucho tiempo coordinando la detención del tráfico de drogas”, declaró el presidente estadounidense.