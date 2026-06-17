Desde el G7, Trump vuelve a señalar influencia del crimen organizado en México
El mandatario estadounidense hizo referencia a la situación de seguridad en territorio mexicano y habló sobre acciones conjuntas contra el tráfico de drogas.
Durante su participación en la Cumbre del Grupo de los 7 (G7), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación de seguridad en México y sostuvo que el país enfrenta una pérdida de control frente a los grupos del crimen organizado. Las declaraciones ocurrieron durante actividades oficiales celebradas en Evian, Francia.
Ante medios de comunicación, Trump expresó:
México perdió el control del país, los cárteles gobiernan México, es triste— Donald Trump, presidente de EEUU
En el mismo pronunciamiento hizo referencia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre quien señaló: “La Presidenta es una muy buena mujer pero es una mujer asustada. Los cárteles de droga están totalmente gobernando México”.
Las declaraciones se suman a posicionamientos previos del mandatario estadounidense, quien en distintos actos públicos ha sostenido una postura similar respecto a la influencia de los grupos criminales en territorio mexicano. En ocasiones anteriores, también ha planteado la necesidad de fortalecer acciones bilaterales contra el narcotráfico y el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Trump afirmó además que anteriormente propuso a la presidenta mexicana el envío de fuerzas militares estadounidenses a territorio nacional con el objetivo de combatir organizaciones dedicadas al narcotráfico. El gobierno estadounidense ha mantenido llamados públicos para reforzar medidas de seguridad y cooperación frente al crimen organizado.
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Durante el encuentro internacional, el mandatario estadounidense también hizo comentarios sobre el desarrollo de la cumbre. Al incorporarse a una de las sesiones, expresó:
Yo soy el jefe— Donald Trump, presidente de EEUU
Frase que provocó reacciones entre los asistentes antes del inicio formal de los trabajos. Más tarde reconoció la organización del encuentro y dirigió comentarios positivos al presidente francés, Emmanuel Macron.
De acuerdo con declaraciones emitidas durante la reunión, Trump señaló que entre los acuerdos alcanzados se incluyó una declaración conjunta sobre migración irregular y coordinación internacional contra el tráfico de drogas.
“Encontramos una gran unidad aquí en la G7, y firmamos una declaración sobre la inmigración ilegal —la primera vez jamás para una G7... Firmamos otros acuerdos para intensificar y realmente coordinar y pasar mucho tiempo coordinando la detención del tráfico de drogas”, declaró el presidente estadounidense.
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