T-MEC debe mantenerse pese a incertidumbre de Trump: Juan Carlos Baker, exnegociador

Pese a la falta de seguridad de Donald Trump respecto al T-MEC, las mesas previas de debate continúan y hay reuniones pactadas en el mes de julio en México, “hay un consenso muy grande de que el T-MEC tiene que mantenerse desde la perspectiva del sector privado y el gobierno de México no hay ninguna duda”, adelantó el ex subsecretario de Comercio Exterior de México, Juan Carlos Baker.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, desde Washington, el socio fundador de Ansley Consultores compartió que desde el lunes pasado se llevan a cabo reuniones y eventos al margen de la revisión y entre hoy y mañana llegará el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard a Estados Unidos en donde revisará los avances de lo que dijo, es marco de referencia de que lo que se va a discutir y que debe ir aprobado por Trump.

Las cosas no se resolverán esta semana, pero dijo, “lo que yo esperaría es que continúe el trabajo técnico, que hoy o mañana que ya esté el secretario Ebrard haya algún tipo de anuncio al final de la ronda de negociaciones para conocer cuánto se pudo avanzar y cuáles serán los temas que se abordarán en julio en México”.

TE PODRÍA INTERESAR: T-MEC: prevén 40% de probabilidad de acuerdo entre México y EU

🔴Este martes y miércoles se realiza la segunda ronda del T- MEC en Washington; el tema a tratar es la agricultura y condiciones de competencia.@JCBakerMX, académico de la Universidad Panamericana

con @warkentin en #asíLasCosasW. pic.twitter.com/nAf5lHiRrw — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 17, 2026

TE PODRÍA INTERESAR: Revisión T-MEC iniciará con tres ejes para fortalecer producción en Norteamérica: Marcelo Ebrard

Aranceles, China y sectores en discusión

Resaltó que “todos están de acuerdo en que el T-MEC debe continuar, creo que el detalle fino es que hay cosas que todavía están en discusión, los detalles de reducción de aranceles para ciertos sectores, acero, aluminio, qué se va a hacer respecto al comercio con China, etc. …La información no se oculta, pero no ha sido determinada por las autoridades”.

“Todo mundo sabe que vamos a llegar a un buen resultado, pero hay que tener mucho temple, vivir de momento con la ansiedad, pero con la seguridad de llegar a un buen lugar”.

Respecto al sector privado de los Estados Unidos, reconoció que hay matices en el agregado están de acuerdo, pero en particularidades algunos sectores tienen sus reservas respecto a temas como reforma energética, el comercio de México con países como China, decisiones tomadas en el sector agrícola, cosas que, si bien en el agregado van en consenso, los empresarios tienen sus particularidades; pero afirmó “nadie ha dicho que eso deba llevar a la extinción del T-MEC”.

Síguenos en Google News y encuentra más información