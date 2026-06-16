;

El vacío del acuerdo con Irán: El programa nuclear y los bombardeos de Israel quedan en el aire

El experto Carlos Martínez Assad cuestionó que Israel quedara al margen del acuerdo de Donald Trump con Irán. Además, presentó su libro “En la tierra todo pasará. Y también en Medio Oriente”, advirtiendo que el mundo sigue lejos de la paz.

#Entrevista con Dr. Carlos Martínez Assad

#Entrevista con Dr. Carlos Martínez Assad

12:08

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en Medio Oriente, Carlos Martínez Assad, cuestionó que Israel no esté involucrado en el acuerdo Estados Unidos-Irán y si es una derrota para Donald Trump porque no se habla del programa nuclear, motivo por el cual iniciaron los ataques.

“La guerra contra Irán fue de Israel y Estados Unidos juntos, entonces, ¿por qué Estados Unidos permite que Israel quede al margen y no asuma ningún compromiso en estos en estos momentos?”.

—  Carlos Martínez Assad, experto en Medio Oriente

TE PUEDE INTERESAR: Trump ya no podía continuar la guerra con Irán, no hay acuerdo, es un memorándum: Mauricio Meschoulam

¿Qué dudas existen sobre el papel de Israel en la región?

Martínez Assad comentó si será posible que Israel se mantenga al margen, si va a retirarse del sur del Líbano y dejará de bombardear poblaciones; Irán no tiene la garantía de que si desbloquea el estrecho de Ormuz ya no continuarán los ataques.

¿Qué plantea el libro “En la tierra todo pasará. Y también en Medio Oriente”?

El experto en Medio Oriente habló sobre su libro “En la tierra todo pasará. Y también en Medio Oriente” y dijo que el objetivo de su análisis es desmentir el mito de que hay paz en el Mundo porque hemos estado constantemente en guerra durante muchos años, “a mí me encanta que mucha gente hable todo el tiempo de paz cuando estamos lejos de haberla conseguido en algún momento de la historia del planeta”, concluyó.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad