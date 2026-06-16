El vacío del acuerdo con Irán: El programa nuclear y los bombardeos de Israel quedan en el aire

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en Medio Oriente, Carlos Martínez Assad, cuestionó que Israel no esté involucrado en el acuerdo Estados Unidos-Irán y si es una derrota para Donald Trump porque no se habla del programa nuclear, motivo por el cual iniciaron los ataques.

“La guerra contra Irán fue de Israel y Estados Unidos juntos, entonces, ¿por qué Estados Unidos permite que Israel quede al margen y no asuma ningún compromiso en estos en estos momentos?”. — Carlos Martínez Assad, experto en Medio Oriente

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¿Qué dudas existen sobre el papel de Israel en la región?

Martínez Assad comentó si será posible que Israel se mantenga al margen, si va a retirarse del sur del Líbano y dejará de bombardear poblaciones; Irán no tiene la garantía de que si desbloquea el estrecho de Ormuz ya no continuarán los ataques.

¿Qué plantea el libro “En la tierra todo pasará. Y también en Medio Oriente”?

El experto en Medio Oriente habló sobre su libro “En la tierra todo pasará. Y también en Medio Oriente” y dijo que el objetivo de su análisis es desmentir el mito de que hay paz en el Mundo porque hemos estado constantemente en guerra durante muchos años, “a mí me encanta que mucha gente hable todo el tiempo de paz cuando estamos lejos de haberla conseguido en algún momento de la historia del planeta”, concluyó.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️El FBI anuncia que desmanteló un complot para asesinar a Donald Trump el día de su cumpleaños; incluía hasta francotiradores.



➡️En México, la presidenta Sheinbaum presume que han bajado casi 50% los asesinatos desde que se fue López… pic.twitter.com/CWcQQx1lmw — W Radio México (@WRADIOMexico) June 16, 2026

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