Trump ya no podía continuar la guerra con Irán, no hay acuerdo, es un memorándum: Mauricio Meschoulam

En la narrativa de Trump el anuncio que hizo es de un acuerdo de paz, no puede presentarlo de otra forma y seguramente señalará logros mayores y sin duda dirá que gracias a la fuerza de Estados Unidos Irán ha tenido que negociar; sin embargo, Estados Unidos ha dejado ver sus debilidades ante sus enemigos, señaló el internacionalista, Mauricio Meshoulam, quien adelantó que sería el viernes el día en que Estados Unidos libere los puertos Irán.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentn, Meschoulam, detalló que “en realidad, tenemos un memorándum de entendimiento, principios que funcionarán como base para negociaciones que vendrán más adelante, Trump no está negociado lo central, lo que sí hay una extensión del cese al fuego por 60 días lo que representa un alivio para todo el planeta se ha acordado ya la apertura del estrecho de Ormuz”.

Estados Unidos levantará su bloqueo sobre los puertos iraníes una vez firmado el acuerdo el día viernes, dijo.

La realidad consiste en el regreso al estatus quo antes de la guerra, es un mínimo indispensable, pero no es como obtener una gran concesión por parte de Irán quien desde 2015 firmó con Estados Unidos un acuerdo de desarme nuclear.

Trump dice Irán se compromete a que nunca armará una bomba atómica y nunca comprar una bomba nuclear, eso ya estaba firmado, “no es algo nuevo”.

“La postura de negociación de Irán se percibe como más fuerte, pero Trump ya no podía continuar con la situación, tenía que liberar el estrecho de Ormuz, conseguir un alivio para la economía mundial y sobre todo para su país”.

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¿Qué consecuencias ha dejado el conflicto entre EUA e Irán?

Las consecuencias estratégicas son enormes, la brecha que se abre entre EUA y sus aliados europeos son brutales y eso también cuenta, haber mostrados sus vulnerabilidades, ante las cuales Irán agotó la tolerancia de Trump también resulta crucial porque otros enemigos de EUA lo han observado y lo deja en una posición de debilidad relativa.

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Y todo se traduce en temas nucleares, el hecho de que Irán se deshaga de 400 kilogramos de uranio enriquecido para armar bombas atómicas es importantísimo, pero es un mínimo indispensable, dijo el especialista y recordó que “ese uranio es resultado de que Estados Unidos haya abandonado el acuerdo de desarme nuclear”.

Habrá que ver hasta dónde llega en el plano nuclear la semana entrante, pues Irán no quiere reavivar el enfrentamiento; se siente con fuerza hoy y está convencido de que Trump no desea reanudar las hostilidades, su carta militar no le salió bien e Irán buscará la liberación de activos que se encuentran congelados y garantizar la supervivencia de su régimen, detalló Meschoulam.

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