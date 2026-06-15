Bélgica vs Egipto EN VIVO: alineaciones, dónde, cuándo y a qué hora ver el Mundial 2026

Este lunes 15 de junio marca el inicio de la acción en el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bélgica, una de las selecciones más talentosas de Europa, se enfrenta a Egipto, liderada por el icónico Mohamed Salah, en el Estadio NRG Stadium, Houston, Texas. Este partido promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada.

Selección de Egipto / NurPhoto Ampliar

Contexto del Grupo G y lo que está en juego

Bélgica y Egipto comparten el Grupo G con Irán y Nueva Zelanda. Los Diablos Rojos parten como claros favoritos para avanzar a octavos, mientras que los Faraones sueñan con superar por primera vez la fase de grupos en un Mundial.

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Bélgica busca redimirse tras su decepcionante Eurocopa y Qatar 2022. Con una generación de transición pero aún con estrellas de élite, aspiran a pelear por el título.

busca redimirse tras su decepcionante Eurocopa y Qatar 2022. Con una generación de transición pero aún con estrellas de élite, aspiran a pelear por el título. Egipto llega con la ilusión de Salah en lo que podría ser su último Mundial. Necesitan puntos ante un rival fuerte para soñar con la clasificación.

Análisis de Bélgica vs Egipto

Los Diablos Rojos llegan en buena forma, con victorias recientes en amistosos y un plantel lleno de talento. Por su parte, los Faraones se clasificaron con autoridad en África y llegan motivados. Su estilo es compacto, con énfasis en contraataques rápidos y balones parados.

Thibaut Courtois / Steph Chambers - FIFA Ampliar

Posibles alineaciones

Bélgica: Courtois; Meinier, Ngoy, Theate, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard; De Ketelaere

Courtois; Meinier, Ngoy, Theate, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard; De Ketelaere Egipto: Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Mohanad Lasheen; Salah, Emam Ashour, Trezeguet; Marmoush

Historial y estadísticas

Se han enfrentado pocas veces: Egipto ganó 2-1 en 2022 (amistoso), Bélgica ganó 3-0 en 2018. No hay precedentes en Mundiales. Bélgica domina en posesión y ocasiones, pero Egipto es peligroso en transiciones.

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