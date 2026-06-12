Canadá rescata el empate ante Bosnia en su debut de la Copa del Mundo 2026 / Charlotte Wilson

La Selección de Canadá hizo su debut en la Copa Mundial del 2026 con un empate contra su similares de Bosnia-Herzegovina. Este partido fue correspondiente a la jornada uno de la fase de grupos del sector B, mismo que lo complementan Suiza y Qatar.

Canadá vs Bosnia / Michael Steele Ampliar

Los de la Hoja de Maple se vieron sorprendidos por los europeos al minuto 20, después de una jugada de pizarrón que se dio desde el tiro de esquina por la punta de la derecha, Esmir mandó un centro, mismo que es peinado en el primer poste por el capitán Kolasinac y este es rematado por Lukic.

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El resto del tiempo de la primera parte, el equipo de Canadá priorizó en acomodarse defensivamente y tratar de quedarse con la mayoría de la posesión de la pelota.

Para el complemento, los canadienses tuvieron que hacer modificaciones y justo desde la banca ingresaron Promise David, que más tarde dio la asistencia en el del empate, y Cyle Larin, que puso el gol.

Canadá vs Bosnia / Michael Steele Ampliar

Al minuto 78, los anfitriones, ya con mayor confianza, tomaron la pelota y se fueron al frente con una excelente jugada individual de David, en donde se lleva un par de elementos en los carriles centrales para después filtrar la pelota a Larin y este remata al poste más lejano del guardameta para poner el del empate y que su debut no se viera afectado.