Registro de líneas celulares avanza a 68 millones; Esta es la fecha límite para vincular tu número

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que el proceso de vinculación de líneas celulares continúa avanzando y que, de acuerdo con la actualización presentada por el Gobierno federal durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya suman alrededor de 68 millones de líneas registradas en el país, cifra superior a los 63 millones reportados cuando se anunció la prórroga del proceso en junio.

Con ello, millones de usuarios ya asociaron su número telefónico a una identidad, mientras que las líneas de pospago continúan consideradas registradas al estar vinculadas desde su contratación. El Gobierno sostiene que la medida busca cerrar espacios al anonimato utilizado para cometer delitos como extorsión, fraude telefónico y secuestro virtual.

El registro de las líneas telefónicas ahora va con calendario escalonado de acuerdo con la CRT. Ampliar

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¿Cuál es el calendario para registrar las líneas de prepago?

La CRT reiteró que las líneas de prepago que aún no han sido vinculadas deberán cumplir con el calendario escalonado de registro, de acuerdo con el último dígito del número telefónico:

0: 15 de agosto

15 de agosto 1: 31 de agosto

31 de agosto 2: 15 de septiembre

15 de septiembre 3: 30 de septiembre

30 de septiembre 4: 15 de octubre

15 de octubre 5: 31 de octubre

31 de octubre 6: 15 de noviembre

15 de noviembre 7: 30 de noviembre

30 de noviembre 8: 15 de diciembre

15 de diciembre 9: 31 de diciembre.

Una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías telefónicas suspenderán temporalmente el servicio de las líneas no vinculadas en un periodo de 72 horas.

Durante ese tiempo únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a su operador telefónico, además de recibir alertas sísmicas. El servicio será restablecido una vez concluido el registro.

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Esta mañana, la presidenta @Claudiashein abordó la propuesta de lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que están en consulta pública hasta el 21 de agosto.



El llamado a la participación es para televidentes, radioescuchas, concesionarios y… — CRTGobMX (@CRTGobMX) July 28, 2026

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¿Quién realiza el registro y para qué servirá?

La autoridad enfatizó que el trámite no lo realiza el Gobierno, sino directamente las empresas de telefonía móvil, las cuales únicamente asocian el nombre y la CURP del titular al número celular y son responsables del resguardo de la información personal conforme a la legislación vigente.

El registro forma parte de la estrategia federal para combatir delitos cometidos mediante líneas telefónicas anónimas. México busca homologarse con más de 160 países que exigen la identificación del titular de cada tarjeta SIM.

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