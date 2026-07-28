Conagua actualiza el pronóstico del clima para este miércoles 29 de julio: estos estados esperan lluvias y calor

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), publicó el pronóstico del clima para este miércoles 29 de julio de 2026, en el que se prevén lluvias de fuertes a intensas en varias entidades del país, mientras que el ambiente caluroso continuará en buena parte del norte y noroeste de México.

De acuerdo con el reporte oficial, la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la circulación asociada al huracán Genevieve, favorecerán precipitaciones con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en distintas regiones.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este miércoles 29 de julio?

El pronóstico de Conagua indica que las lluvias más intensas se concentrarán en:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este), Chiapas (centro y sur) y Sonora (sur y sureste).

Oaxaca (este), Chiapas (centro y sur) y Sonora (sur y sureste). Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chihuahua (oeste) y zonas del este y noreste de Sonora.

Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chihuahua (oeste) y zonas del este y noreste de Sonora. Lluvias fuertes y chubascos: se esperan también en entidades del occidente, centro y sur del país, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

El SMN advirtió que estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas y de difícil drenaje.

¿Dónde continuará el calor este miércoles en México?

Aunque las lluvias seguirán presentes en gran parte del territorio nacional, el ambiente extremadamente caluroso persistirá en varios estados.

Conagua pronostica temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en entidades del norte del país, mientras que otras regiones del Pacífico y el sureste registrarán valores superiores a los 35 grados.

La combinación de calor y humedad mantendrá una elevada sensación térmica en diversas zonas costeras, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Recomendaciones de Conagua ante el pronóstico del clima

Ante las condiciones previstas para este miércoles 29 de julio, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Extremar precauciones por posibles deslaves en zonas serranas.

Resguardarse durante tormentas eléctricas y caída de granizo.

Mantenerse hidratado y utilizar ropa ligera en regiones con temperaturas elevadas.

Seguir las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse durante el día.

En el Valle de México se espera una mañana con cielo medio nublado y ambiente fresco. Por la tarde aumentará la nubosidad con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima en la capital del país oscilará entre 24 y 26 °C, mientras que los vientos serán del sureste con rachas de hasta 40 km/h.

La Conagua reiteró que el seguimiento de los avisos meteorológicos es fundamental durante esta temporada de lluvias y ciclones, debido a que la evolución de los sistemas atmosféricos puede modificar la intensidad y distribución de las precipitaciones en las próximas horas.