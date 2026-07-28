Programa Hoy No Circula: CAMe confirma qué autos descansan este miércoles 29 de julio de 2026

Hoy No Circula del 29 de julio: CAMe confirma qué autos no podrán circular este miércoles. IA

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigente el Programa Hoy No Circula para este miércoles 29 de julio de 2026 en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México. La medida busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas, siempre y cuando no exista una contingencia ambiental que modifique las reglas habituales.

¿Qué autos no circulan este miércoles 29 de julio?

Para este miércoles, el programa establece que no podrán circular:

Engomado rojo .

. Terminación de placas 3 y 4 .

. Vehículos con holograma 1 y 2 .

. Automóviles con placas foráneas, conforme a las disposiciones vigentes para este tipo de unidades.

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos, híbridos, motocicletas y demás unidades exentas, pueden circular sin restricciones.

¿Dónde aplica el Programa Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades recuerdan que el cumplimiento del programa es obligatorio durante el horario establecido y que los operativos de vigilancia se mantienen de forma permanente para verificar que los vehículos respeten las restricciones correspondientes.

¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula?

Los automovilistas que incumplan el Programa Hoy No Circula pueden recibir una multa equivalente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que su vehículo podría ser remitido al depósito vehicular, conocido como corralón. El monto final dependerá del valor vigente de la UMA y de las disposiciones aplicables en la CDMX o el Estado de México.

Antes de salir de casa, también es recomendable consultar si la CAMe ha emitido alguna contingencia ambiental, ya que, en esos casos, las restricciones pueden ampliarse e incluir a otros hologramas o terminaciones de placa.

Para evitar sanciones, revisa el color de engomado, el último dígito de tu placa y el holograma de verificación de tu vehículo. Así podrás confirmar si puedes circular con normalidad durante este miércoles 29 de julio de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.