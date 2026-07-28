Taxco, Guerrero, celebra 24 años como Pueblo Mágico y reafirma su lugar como uno de los destinos imperdibles de México

MX- Taxco es un destino imperdible para quienes desean conocer la esencia de México / Gobierno

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que Taxco reúne historia, arquitectura virreinal, tradición platera, gastronomía y escenarios naturales

Destacó el legado artesanal de la Capital Mundial de la Plata, con 223 platerías y un tianguis sabatino que reúne a más de 2 mil 500 expositores

Aseguró que lugares como Santa Prisca, la Casa Borda, el Cristo Monumental, las Pozas Azules de Atzala y el río subterráneo Chontalcoatlán ofrecen experiencias de cultura, naturaleza y aventura.

MX- Taxco de Alarcón, Guerrero, celebra 24 años como Pueblo Mágico / Gobierno Ampliar

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a las y los turistas a redescubrir Taxco de Alarcón, Guerrero, un destino que celebra 24 años como Pueblo Mágico y que se mantiene como uno de los referentes turísticos más importantes del país, gracias a su riqueza histórica, cultural, artesanal y gastronómica.

“Las y los invito a turistear por Taxco, a recorrer sus calles empedradas, admirar su patrimonio, conocer el talento de sus artesanas y artesanos y disfrutar de la hospitalidad que distingue a este Pueblo Mágico, orgullo de Guerrero y de México”, expresó en sus redes sociales.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó que Taxco es un destino imperdible para quienes desean conocer la esencia de México, al combinar arquitectura virreinal, tradición platera, sabores auténticos y escenarios naturales que convierten cada visita en una experiencia inolvidable.

Señaló que el municipio continúa consolidándose como uno de los principales referentes del programa Pueblos Mágicos, gracias al trabajo conjunto de sus habitantes y autoridades para preservar su identidad y fortalecer una oferta turística que atrae cada año a visitantes nacionales e internacionales.

MX- Taxco de Alarcón, Guerrero, celebra 24 años como Pueblo Mágico / Gobierno Ampliar

Rodríguez Zamora refirió que la infraestructura turística permite disfrutar la estancia con comodidad, gracias a una oferta integrada por 59 hoteles con alrededor de mil 500 habitaciones, además de 542 opciones de hospedaje disponibles en plataformas digitales.

Por otra parte, la cocina taxqueña es otro de los grandes motivos para visitar este Pueblo Mágico. En sus 53 restaurantes y cocinas tradicionales es posible descubrir sabores que forman parte de la identidad guerrerense, desde el emblemático mole rosa y el pozole verde, hasta la barbacoa de chivo, los jumiles, tamales regionales y más platillos.

Reconocida como la Capital Mundial de la Plata, la ciudad preserva un legado artesanal que permanece vigente en sus 223 platerías, donde las manos de artesanas y artesanos transforman este metal en piezas de gran prestigio nacional e internacional. Cada sábado, esa tradición cobra especial vida con el Tianguis Sabatino de la Plata, que reúne a más de 2 mil 500 expositores y se ha consolidado como uno de los escaparates artesanales más representativos del país.

La majestuosidad de Santa Prisca y San Sebastián, la historia de la Casa Borda, el Cristo Monumental, los museos dedicados al arte virreinal y a William Spratling, así como las Pozas Azules de Atzala y el río subterráneo Chontalcoatlán, son parte de una oferta que combina cultura, naturaleza y aventura.

Durante todo el año, la ciudad mantiene una intensa actividad cultural con celebraciones que fortalecen su identidad, entre ellas la Feria Nacional de la Plata, las Jornadas Alarconianas y las tradicionales festividades de Semana Santa, que cada temporada atraen a visitantes de México y del extranjero.

“Taxco no solo distingue a México por su tradición platera; también es un referente de nuestro patrimonio cultural, gastronómico e histórico, un Pueblo Mágico que invita a regresar una y otra vez para descubrir nuevas experiencias”, afirmó.