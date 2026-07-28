Documentos falsos: Secretaría Anticorrupción alerta por fraudes y extorsiones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió sobre la circulación de documentos falsos utilizados para simular procedimientos administrativos y solicitar pagos indebidos. / mirsad sarajlic

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una alerta a la ciudadanía por la circulación de documentos falsos con los que se suplanta la identidad institucional de la dependencia y de sus principales funcionarios para intentar cometer fraudes y extorsiones.

En un comunicado, la dependencia informó que detectó el uso de oficios apócrifos en los que se hace pasar por la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez y por el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, con el objetivo de simular investigaciones o procedimientos administrativos inexistentes y posteriormente exigir pagos a particulares.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno alerta sobre la suplantación de su identidad institucional y el uso de documentos apócrifos para intentar extorsionar a particulares.



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La Secretaría enfatizó que esos documentos no fueron emitidos por la institución, carecen de toda validez oficial y no corresponden a ningún procedimiento administrativo o de investigación.

De acuerdo con la autoridad, los responsables utilizan de manera indebida nombres, cargos, logotipos, membretes oficiales e incluso falsifican la firma de la titular de la dependencia para dar apariencia de autenticidad a los documentos. Posteriormente, solicitan dinero o algún beneficio económico a cambio de evitar supuestas sanciones legales o administrativas.

La dependencia aclaró que nunca solicita pagos, depósitos, transferencias o cualquier otra contraprestación para iniciar, suspender, agilizar o concluir procedimientos administrativos o de investigación , por lo que cualquier requerimiento de ese tipo debe considerarse un intento de fraude.

Raquel Buenrostro y Alejandro Encinas condenaron el uso indebido de sus nombres y cargos y se deslindaron de cualquier documento o comunicación utilizada para realizar actos ilícitos.

Además, la Secretaría anunció que presentará las denuncias penales correspondientes para que las autoridades investiguen la falsificación de documentos oficiales, de firmas, la suplantación de identidad y otros delitos que pudieran configurarse, con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Por último, hizo un llamado a la población a no realizar pagos ni atender requerimientos basados en documentos de esta naturaleza, verificar cualquier comunicación únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de México y denunciar cualquier intento de fraude o extorsión relacionado con el uso indebido del nombre de la dependencia mediante el portal oficial de denuncias, donde los reportes pueden presentarse de forma confidencial y anónima.

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ahz.