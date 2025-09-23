Dua Lipa despide a su mánager, luego de que éste apoyara abiertamente a Israel

Dua Lipa despide a su manager por apoyar a Israel / Stephane Cardinale - Corbis

La famosa cantante, Dua Lipa, ha causado controversia en días recientes debido a que salió a la luz la información de que la cantante habría despedido a su mánager por apoyar a Israel. Te contamos todo lo que se sabe sobre este chismecito.

¿Por qué Dua Lipa despidió a su agente?

De acuerdo con diversos medios, Dua Lipa habría despedido a su agente David Levy, debido a que el mánager firmó una carta donde se pedía la exclusión del grupo irlandés ‘Kneecap’ del festival Glastonbury. Es importante mencionar que esta banda es abiertamente conocida por su apoyo a Palestina.

Ahora bien, el pasado 28 de junio 2025 esta banda ha reiterado en distintas ocasiones su apoyo a Palestina, incluso en esta presentación del festival, portaron carteles con consignas como ‘Free Mo Chara’, en apoyo al rapero principal que fue detenido y enfrenta cargos por supuesto terrorismo.

Dua Lipa ends ties with her manager David Levy over his support for Israel. pic.twitter.com/fMtl8hE0cM — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) September 22, 2025

¿Quién será el nuevo agente de Dua Lipa?

Según fuentes cercanas, Dua Lipa habría solicitado a William Morris Endeavor como su nuevo representante, marcando el cierre con Levy. Muchos aseguran que esta decisión es un acto completamente político, por lo que todos sus seguidores le aplauden haber realizado esta acción.

Esto solo demuestra el lado más político de la cantante, así como su activismo por un mundo más inclusivo y fuera de las armas.

