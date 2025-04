¡Así luce el cráter del volcán Popocatépetl! Es la primer imagen HD capturada de ‘Don Goyo’

En los últimos años, la actividad del volcán Popocatépetl ha estado más activa que de costumbre, lo que ha ocasionado evacuaciones repentinas y un monitoreo diario para saber cómo se encuentra el famoso ‘Don Goyo’.

Esa actividad intensa ha convertido a la zona un poco peligrosa para todas las personas que quieran acercarse, sin embargo, uno que otro valiente se aventura y uno de ellos fue el fotógrafo Santiago Arau, quien capturó por primera vez una foto HD del cráter del volcán Popocatépetl.

¡Esta es la primer fotografía en HD del cráter del volcán Popocatépetl!

Si bien el volcán Popocatépetl es uno de los lugares más respetados por los mexicanos, es una zona que tiene mucha importancia e historia en el país, pues la leyenda de amor entre ‘Don Goyo’ y la ‘Mujer dormida’ sigue cautivando a cualquiera que sepa la historia.

Se dice que en la época en que los Tlaxcaltecas peleaban con los Teotihuacanos, un amor prohibido surgió entre un apuesto guerrero y una bella princesa. Entre tanta tensión, él pidió la mano de su amada a su padre, quien aceptó el casamiento con la condición de que él regresara sano y salvo de la guerra.

Éste no dudó en hacerlo, así que mientras ambos esperaban el tan esperado día de reencontrarse, un enemigo del guerrero le dijo a la princesa que había fallecido en la guerra, por lo que ella se puso tan triste que no despertó nunca. Cuando el joven regresó entusiasmado, se enteró de la noticia y lo único que hizo fue construirle una tumba bajo el sol.

Al colocar su cuerpo bajo el sol, lo único que él hacía era encender una llama que prometió mantenerla encendida por el resto de su vida, velando así su sueño para siempre. Finalmente, él falleció al lado de su amada y una capa de nieve los cubrió uno al otro, creando así dos de las montañas más grandes de México.

Por eso se dice que el Iztaccíhuatl permanece en calma y se le conoce comúnmente como “La Mujer Dormida”, mientras que el volcán Popocatépetl o “Don Goyo” cada que recuerda a su amada, tiembla y enciende su antorcha.

Santiago Arau, bajo la lente de su increíble ojo fotográfico logró capturar (gracias a la baja intensidad del Popo en días recientes) la primer imagen en HD del cráter del volcán Popocatépetl que muestra su llama encendida desde las profundidades mostrando su energía acumulada al fondo.

Fotografía del interior del cráter del volcán Popocatépetl 🌋

Fotografía del interior del cráter del volcán Popocatépetl 🌋

Abril 2025.

Sin duda alguna es una de las imágenes más impresionantes en lo que va del 2025 pues, nunca antes se había visto la profundidad del cráter de uno de los volcanes activos más importantes de México.

Afortunadamente en días recientes, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) indicó que sólo se han registrado 28 exhalaciones, la cifra menor que ha tenido en unos cuantos años el volcán Popocatépetl.

Es importante mencionar que las autoridades siguen teniendo el semáforo en fase amarillo, ya que como siempre, se registran expulsiones de fragmentos incandescentes y resulta un peligro para cualquiera que se acerque.

