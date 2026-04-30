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Calor y Mundial: SEP analiza cambios en su calendario

El titular de la SEP, Mario Delgado dará a conocer la próxima semana si será posible aplicar cambios en el calendario oficial, por el clima y el inicio de Mundial de Futbol.

El titular de la SEP, Mario Delgado dará a conocer la próxima semana si será posible aplicar cambios en el calendario oficial, por el clima y el inicio de Mundial de Futbol. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El titular de la SEP, Mario Delgado dará a conocer la próxima semana si será posible aplicar cambios en el calendario oficial, por el clima y el inicio de Mundial de Futbol. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Rocío Jardínez Hernández

El calendario escolar de la SEP está se analiza ante circunstancias como el aumento de la temperaturas y la realización del mundial, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer que evaluará la próxima semana junto a los titulares de Educación de los estados, posibles modificaciones al calendario escolar.

Estados plantean ajustes por clima y eventos

El secretario de Educación en México, dará a conocer la próxima semana si se convino realizar cambios al calendario escolar debido a las altas temperaturas y el inicio del Mudial.

El secretario de Educación en México, dará a conocer la próxima semana si se convino realizar cambios al calendario escolar debido a las altas temperaturas y el inicio del Mudial. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En el marco del Día del Niño, en la Mañanera, el funcionario señaló que algunos estados como Jalisco y Nuevo León le pidieron considerar cambios en las clases para que se hagan en línea o de plano se puedan adelantar las fechas de conclusión, en la educación básica, temas que dijo, también los tratará con maestras y maestros.

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“El próximo 7 (de mayo), la próxima semana vamos a tener una reunión de todos los secretarios de Educación porque algunos de ellos han pedido modificaciones al calendario por el tema de clima, del calor y por otras circunstancias. También estamos hablando, sí también. por el Mundial y por otras, por varias circunstancias dependiendo del Estado, por ejemplo, Jalisco se quiere ir a clases en línea, Nuevo León quiere hacer algo parecido y adelantar, tienen ellos la posibilidad de modificar el calendario pero tendremos una reunión para modificarlo”.

Posibles clases a distancia durante el Mundial

Aproximadamente hace un mes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicó que tendría comunicación con las autoridades de la SEP y con coordinaciones empresariales, a fin de que cuando se celebren los partidos de la Copa del Mundo, los alumnos no acudan a las aulas y se tenga un modelo de trabajo a distancia, como ocurrió durante la pandemia de Covid-19.

El calendario escolar SEP será definido tras la reunión con autoridades educativas estatales en los próximos días.

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