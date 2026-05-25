Sorpresa en Colombia: Willer Ditta va al Mundial 2026; se quedan fuera Kevin Mier y Álvaro Angulo
A través de redes sociales se dio a conocer la lista oficial de Colombia de cara al Mundial 2026, misma que dio sorpresas con jugadores de Liga Mx.
La Selección de Colombia confirmó su lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026 y entre los convocados destacan dos futbolistas de la Liga MX: Willer Ditta y Camilo Vargas. En contraste, Kevin Mier y Álvaro Angulo no superaron el último corte de Néstor Lorenzo y quedaron fuera de la convocatoria definitiva.
El anuncio se realizó este lunes en Bogotá, donde el técnico argentino reveló a los elementos que buscarán llevar a los Cafeteros a competir por el título mundialista. La Liga MX tendrá representación gracias al arquero del Atlas y al reciente campeón con Cruz Azul.
¿Qué jugadores de la Liga MX fueron convocados por Colombia al Mundial 2026?
La convocatoria de Colombia incluyó a dos futbolistas que actualmente militan en el fútbol mexicano: Camilo Vargas y Willer Ditta. El caso de Vargas no sorprende. El guardameta del Atlas se ha consolidado como uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo y apunta a ser titular en la Copa del Mundo. Durante los últimos dos años ha acumulado minutos constantes con la selección y mantiene ventaja sobre el resto de arqueros del plantel.
Por su parte, la presencia de Willer Ditta sí llamó la atención. El defensor de Cruz Azul viene de conquistar el campeonato de la Liga MX y sus recientes actuaciones terminaron por convencer al cuerpo técnico colombiano.
Ditta había perdido protagonismo en las últimas convocatorias, pero el cierre de torneo con La Máquina le devolvió reflectores justo antes de la lista definitiva.
¿Cómo le ha ido a Willer Ditta con la Selección de Colombia?
El central colombiano recibió su primer llamado en 2023, durante las eliminatorias mundialistas. Desde entonces, apenas ha disputado tres partidos con la selección mayor.
Su última aparición fue hace siete meses en un amistoso frente a México. Después de ese encuentro desapareció de las convocatorias, aunque su nivel en Cruz Azul cambió el panorama de cara al Mundial 2026.
La solidez defensiva que mostró durante la Liguilla y el campeonato cementero terminó siendo clave para que Lorenzo le abriera nuevamente las puertas del combinado nacional.
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Camilo Vargas llegará como uno de los líderes de Colombia
Mientras Ditta pelea por minutos, Camilo Vargas llegará al Mundial como uno de los referentes del equipo. El arquero del Atlas suma 1890 minutos con Colombia en los últimos dos años y se mantiene como una pieza fija bajo los tres postes. Aunque ya había sido considerado en procesos anteriores, esta edición representa una nueva oportunidad para consolidarse en una Copa del Mundo.
La experiencia internacional y regularidad del portero rojinegro pesan fuerte dentro de una selección que buscará competir seriamente en el torneo.
¿Por qué Kevin Mier quedó fuera del Mundial 2026?
Uno de los nombres que más sorprendió entre las ausencias fue el de Kevin Mier. El arquero de Cruz Azul sufrió una fractura de tibia durante un partido ante Pumas, lesión que lo dejó fuera de las canchas durante cuatro meses.
Aunque logró recuperarse y volvió para disputar la liguilla de la Liga MX, el cuerpo técnico colombiano consideró que todavía no tenía el ritmo necesario para afrontar un torneo de máxima exigencia. Mier aparecía como una opción real dentro de la prelista, pero la falta de continuidad terminó jugando en su contra.
Álvaro Angulo tampoco superó el último filtro de Néstor Lorenzo
Otro futbolista de Cruz Azul que se quedó cerca fue Álvaro Angulo. El lateral sí tuvo participación con Colombia durante este año y parecía tener posibilidades de meterse entre los elegidos. Sin embargo, sus actuaciones no terminaron de convencer a Lorenzo en el último análisis previo al Mundial.
La competencia interna y la necesidad de reducir la lista dejaron fuera al defensor, quien había ganado protagonismo recientemente con La Máquina.
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Christian Borja también quedó descartado por lesión
El América también tenía un candidato para representar a la Liga MX en la Copa del Mundo. Christian Borja apuntaba a formar parte de la convocatoria final, pero una lesión de ligamentos en la rodilla derecha acabó con cualquier posibilidad de asistir al torneo.
La baja del lateral obligó al cuerpo técnico colombiano a buscar otras alternativas para cubrir la banda izquierda.
¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?
Antes de arrancar su participación mundialista, Colombia disputará dos partidos amistosos. El primero será ante Costa Rica el 1 de junio y posteriormente enfrentará a Jordania el 7 de junio en California.
El debut oficial de los Cafeteros en el Mundial 2026 será frente a Uzbekistán en el Estadio CDMX, partido donde Néstor Lorenzo espera contar ya con plantel completo y ritmo competitivo.
Para la Liga MX, el torneo también será una vitrina importante: Camilo Vargas y Willer Ditta tendrán la oportunidad de representar al fútbol mexicano en el escenario más grande del planeta, mientras Kevin Mier y Álvaro Angulo deberán enfocarse en recuperar terreno rumbo al próximo ciclo internacional.
Lista completa de convocados de Colombia para el Mundial 2026
Arqueros
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
Defensores
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Yerry Mina
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Willer Ditta
- Johan Mojica
- Déiver Machado
Mediocampistas
- Richard Ríos
- Jefferson Lerma
- Gustavo Puerta
- Kevin Castaño
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Juan Fernando Quintero
- Jorge Carrascal
- Juan Camilo Portilla
Delanteros
- Luis Díaz
- Luis Suárez
- Carlos Gómez
- Jaminton Campaz
- Jhon Córdoba
- Juan Camilo Hernández