“Human Authored”: la literatura busca demostrar que todavía está escrita por humanos

Hace no mucho, los lectores asumían que detrás de las páginas de un libro existía alguien que lo había escrito. Vertió en él las angustias de su existencia, condensó sus anécdotas en literatura, recorrió el camino de la escritura, lo releyó y lo editó, aquí conviene recordar la mano silenciosa del editor, que terminó de pulir el texto, antes de verlo finalmente publicado. La literatura era, por definición, humana.

Ha dejado de ser obvio. La Authors Guild, la asociación de escritores más antigua de Estados Unidos, ha lanzado una certificación llamada Human Authored, sello pensando para aparecer en portadas de libros escritos por personas y no generados por inteligencia artificial. Un distintivo gráfico para orientar al desconcertado lector contemporáneo. Pero ese movimiento contiene algo más delicado, la industria editorial acaba de reconocer, puede que por primera vez de manera abierta, que ya no puede distinguir con claridad entre la voz humana y la simulación.

Este detalle atañe porque la literatura nunca habíá tenido la necesidad de acreditar su origen biológico. La discusión se plantea desde el choque entre tradición y tecnología, pero también desde el apego y el recelo. En los últimos años, las plataformas de autopublicación como Amazon Kindle Direct Publishing, comenzaron a atiborrarse de cuanta novela, relato y ensayo pudiera imaginarse, todo de manera inusitada. Esto dio la primer pista de que los trabajos habían sido escritos parcial o totalmente con herramientas generativas. Empezó el problema.

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No es que la inteligencia artificial escriba mejor que un autor, de ahí que a muchos lectores les aterre la idea de un inevitable reemplazo (dicho sea de paso reemplazo en todas y cada una de sus acepciones de la manufactura humana) sino porque el mercado ha descubierto que puede producir cantidades industriales de contenido sin necesidad de tiempo, esfuerzo, salario ni desgaste humano. La relación velocidad-tiempo ha descompuesto el equilibrio del ente creativo y seducido a los alcances de la industria.

Efectivamente, la escritura lenta empieza a parecer un lujo improductivo frente a la producción masiva que acapara la atención inmediata. Un escritor puede tardar años en construir la voz de su novela; un modelo generativo, en cambio, realiza entregas de miles de palabras en segundos. El proceso creativo de antes, es decir, de siempre, hoy se muestra como un lastre en el mercado de contenidos, así sean contenidos literarios. Por eso el sello Human Authored funciona menos como garantía técnica y más como un amparo cultural.

La propia Author Guild ha admitido que no existen herramientas realmente fiables para detectar al farsante. El sello opera fundamentalmente bajo declaración del autor, es decir, evocan al viejo adagio del valor de la palabra, literalmente dicho. La iniciativa es aun más extraña, incluso irónica: mientras la industria intenta certificar humanidad no sabe cómo demostrarla.

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En toda esa contradicción, yace algo hondamente contemporáneo. La cultura digital lleva años acostumbrando al público a convivir con remedos de otra cosa. Desde rostros alterados y voces sintéticas hasta selfies irreales, irreconocibles. También las noticias fabricadas y los influencers inexistentes. La literatura parecía ser uno de los últimos territorios reales, donde todavía importaba la noción de estar inmerso en la experiencia humana. La literatura parecía ser entonces la última línea de defensa entre los robots y el esfuerzo mental, una fortaleza cuyos cimientos nunca estarían en riesgo de venirse abajo.

También se modifica la idea tradicional de autor. Durante siglos, publicar implicaba demostrar una mirada singular sobre el mundo. Ahora todo parece indicar que al lector contemporáneo le bastará consolarse con saber que al menos hubo alguien detrás del texto.

Es aun más grave. La inteligencia artificial ya entendió el enigma de la escritura contemporánea: gran parte del mercado editorial no premia necesariamente profundidad, sino legibilidad. Ritmo suficiente. Emoción reconocible. Estructuras familiares. La IA todavía tropieza cuando intenta construir verdadera complejidad literaria, eso que más importa, la médula ósea de una obra: su voz. Y eso, ningún algoritmo ha sido capaz de construir hasta hora. Por encima de la trama, siempre reinará el tono.

El controvertido sello Human Authored genera tanta conversación más por la ansiedad cultural que genera el reemplazo artificial que por la eficacia de su mecanismo de defensa de la literatura.

Resulta extraño pensar que la literatura, una de las expresiones más íntimas de la experiencia humana, haya llegado a ese punto de necesitar un certificado de autenticidad. Puede que sea esa incomodidad la que explique el momento histórico con mayor precisión que cualquier debate tecnológico.

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