Mx - Hot Sale 2026: los productos que podrían bajar hasta 70% y dónde suelen aparecer las mejores ofertas

La Asociación Mexicana de Venta Online confirmó que el Hot Sale 2026 se realizará del 25 de mayo al 2 de junio con la participación de más de 700 marcas y miles de promociones en línea. Aunque cada edición promete “rebajas históricas”, hay categorías donde los descuentos sí suelen alcanzar hasta 70%, especialmente cuando se combinan liquidaciones, cupones y bonificaciones bancarias.

A diferencia de otros años, especialistas y plataformas de monitoreo de precios, como Google Trends y Keepa, anticipan una competencia más fuerte en tecnología, hogar y moda debido al exceso de inventario que varias tiendas arrastran desde inicios de 2026. Esto podría provocar descuentos más agresivos en pantallas, laptops, celulares, ropa deportiva y pequeños electrodomésticos durante los primeros días del evento.

Las promociones más fuertes normalmente aparecen en horarios nocturnos o durante las primeras horas del Hot Sale, cuando algunas tiendas liberan ofertas relámpago con stock limitado. Usuarios en foros y comunidades de descuentos también recomiendan vigilar cupones bancarios y cashback, ya que muchas veces el “verdadero descuento” se alcanza al combinar promociones.

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Productos que podrían bajar hasta 70% en Hot Sale 2026

Según datos históricos de plataformas como Keepa, Promodescuentos y reportes de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), productos de tecnología, moda y hogar son los que más frecuentemente registran descuentos agresivos durante Hot Sale. Aquí algunos de ellos:

Pantallas y Smart TV de generaciones 2024 y 2025

Celulares Android de gama alta

Laptops gamer y accesorios de cómputo

Ropa, tenis y moda deportiva

Electrodomésticos pequeños para cocina

Colchones y artículos para hogar

Vuelos nacionales y paquetes vacacionales

Productos de belleza y cuidado personal

Tecnología: la categoría donde suelen aparecer las rebajas más agresivas

Las tiendas de electrónica y marketplaces suelen utilizar el Hot Sale para desplazar modelos anteriores antes de la segunda mitad del año. Por eso, expertos prevén descuentos importantes en televisores, tablets y laptops, especialmente en marcas que renovarán catálogo antes del verano. Algunos comercios también podrían incluir meses sin intereses, cupones adicionales y bonificaciones con tarjetas participantes.

En celulares, los descuentos más notorios normalmente aparecen en equipos Android premium y modelos lanzados entre 2024 y 2025. Los iPhone rara vez llegan al 70%, pero sí podrían registrar rebajas moderadas acompañadas de cashback o accesorios incluidos.

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Moda y hogar: los descuentos “silenciosos” que más aprovechan los compradores

Aunque la atención suele centrarse en tecnología, categorías como moda, tenis y hogar son las que más frecuentemente alcanzan descuentos reales cercanos al 70%. Marcas deportivas y tiendas departamentales aprovechan el Hot Sale para liquidar inventario de temporada, especialmente ropa y calzado.

En artículos para casa ocurre algo similar. Cafeteras, licuadoras, aspiradoras, colchones y muebles pequeños suelen registrar rebajas importantes conforme avanza el evento y disminuye la demanda inicial. Usuarios en comunidades digitales recomiendan comparar precios desde días antes porque algunas ofertas pueden inflarse artificialmente.

Cómo detectar si el descuento realmente vale la pena

Antes de comprar, especialistas recomiendan revisar el historial de precios del producto y no dejarse llevar únicamente por etiquetas como “70% OFF”. En varios casos, las mejores promociones terminan siendo aquellas que combinan:

Precio rebajado

Cupón extra

Cashback bancario

Meses sin intereses

Envío gratis

La propia AMVO recomienda planear compras con anticipación y comparar entre distintas plataformas antes de pagar. Además, expertos sugieren hacer una lista previa para evitar compras impulsivas durante los nueve días del Hot Sale 2026.