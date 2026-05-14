Tecate Península 2026: Cartel de artistas, precio de boletos, beneficios por zona y preventa

Tijuana se consolida una vez más como la capital musical del noroeste con el anuncio oficial del festival Tecate Península 2026. La edición de este año no solo destaca por su diversidad de géneros, sino por reunir a leyendas del rock en español con actos internacionales de culto, prometiendo una jornada épica el próximo sábado 24 de octubre en la emblemática Explanada del Estadio Caliente.

Cartel completo de artistas del Tecate Península

Caifanes

Panteón Rococó

Enjambre

Interpol

Siddhartha

Julieta Venegas

Los Auténticos Caligaris

Cuco

Ximena Sariñana

Nortec: Bostich + Fussible

Midnight Generation

Bruses

Los Rabanes

Olivia Wald

Percance

Tecate Emblema 2026: cartel completo, fechas, sede y preventa de boletos en CDMX

Precio de boletos y beneficios; Preventa y venta

La Preventa Citibanamex iniciará el 15 de mayo a las 14:00 horas. Un día después, el 16 de mayo, se abrirá la venta general a través de la plataforma Eticket y puntos de venta físicos autorizados en Tijuana y Mexicali.

Los costos iniciales para esta edición (más cargos por servicio) se distribuyen de la siguiente manera:

General ($1,210 MXN): Acceso al festival, escenarios principales, baños y zona de foodtrucks.

Preferente ($1,670 MXN): Incluye todos los beneficios generales más acceso al pit frente a los escenarios principales.

VIP ($2,660 MXN): Carril de acceso exclusivo, zona lateral frente a los escenarios, baños exclusivos y zona de foodtrucks preferencial.

El festival no solo se trata de las bandas; la organización ha confirmado que los asistentes podrán disfrutar de más de 12 horas de música sin interrupciones, zonas de descanso ambientadas y actividades exclusivas por parte de los patrocinadores.