Tecate Emblema 2026: cartel completo, fechas, sede y preventa de boletos en CDMX

El Tecate Emblema 2026 ha confirmado su cartel oficial, con fechas y detalles de venta de boletos. Con ello, promete convertir a la Ciudad de México en el epicentro del pop internacional y la música latina este mes de mayo.

La quinta edición del festival se llevará a cabo los 16 y 17 de mayo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del primer semestre en el país.

TE RECOMENDAMOS: Shakira en CDMX: Fecha, hora exacta y todo lo que tienes que saber sobre su show en el Zócalo GRATIS

Cartel oficial Tecate Emblema 2026: artistas confirmados

El lineup de este año mezcla pop global, electrónica y talento latino que domina plataformas digitales y escenarios internacionales.

Entre los artistas principales destacan:

Jonas Brothers

Louis Tomlinson

Kenia Os

Gloria Trevi

Paris Hilton

Zara Larsson

LP

Lost Frequencies

Sech

Cazzu

MIKA

Lola Índigo

El festival mantiene su esencia nostálgica, hits globales y artistas virales que garantizan show masivo.

Fechas y sede del Tecate Emblema 2026

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX

Fechas: 16 y 17 de mayo de 2026

Horarios: por confirmar oficialmente (se anunciarán días antes del evento)

Como en ediciones anteriores, se esperan varios escenarios simultáneos y actividades paralelas dentro del recinto.

Preventa y venta general de boletos

La venta de entradas se realizará a través de Ticketmaster con las siguientes fechas:

Preventa Banamex: 25 de febrero de 2026 (14:00 hrs)

Venta general: 26 de febrero de 2026 (14:00 hrs)

Habrá distintas modalidades: General, Comfort Pass y VIP, con beneficios y accesos diferenciados.

¿Por qué el Tecate Emblema es uno de los festivales más esperados?

Desde su creación, el Tecate Emblema se ha posicionado como un festival enfocado en el pop global y la cultura mainstream, a diferencia de otros eventos que priorizan rock o música alternativa.

En ediciones anteriores ha contado con figuras como David Guetta, Alanis Morissette y Pitbull, consolidando un formato que mezcla nostalgia, espectáculo y artistas virales.

Para 2026, el cartel confirma que la apuesta sigue siendo fuerte: nombres internacionales, fandoms sólidos y producción de gran formato.