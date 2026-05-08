Stephen Hawking: las predicciones apocalípticas sobre el futuro que hoy preocupan al mundo (Photo by David Silverman/Getty Images) / David Silverman

Durante años, Stephen Hawking habló sobre amenazas que podían poner en riesgo a la humanidad. Inteligencia artificial, crisis climática, pandemias, armas biológicas y hasta el colapso de la Tierra formaron parte de las advertencias del científico, fallecido en 2018, que hoy vuelven a circular por su inquietante vigencia.

Lejos de teorías conspirativas o profecías sin sustento, las predicciones de Hawking estaban basadas en riesgos científicos reales. El físico de la Universidad de Cambridge insistía en que el mayor peligro no era un solo evento catastrófico, sino la combinación de tecnología descontrolada, presión ambiental y conflictos globales.

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La advertencia de Stephen Hawking sobre el futuro de la humanidad

En distintas conferencias entre 2016 y 2017, Hawking aseguró que la humanidad no sobreviviría mil años si permanecía únicamente en la Tierra. Por ello defendía la colonización espacial como una estrategia de supervivencia y pidió acelerar proyectos para establecer bases humanas en la Luna y Marte.

El científico consideraba que amenazas como una guerra nuclear, un asteroide, una pandemia global o el cambio climático extremo podían desencadenar crisis irreversibles. Su postura tomó fuerza tras el crecimiento de empresas privadas dedicadas a la exploración espacial y los programas internacionales para regresar a la Luna.

Inteligencia artificial: el temor que más preocupaba a Hawking

Uno de los temas que más inquietaba a Hawking era el avance de la inteligencia artificial. En 2014 declaró que el desarrollo de una IA completamente autónoma “podría significar el fin de la raza humana”, una frase que con el tiempo se convirtió en una de las más citadas del científico.

Su preocupación estaba centrada en sistemas capaces de evolucionar por cuenta propia y superar las capacidades humanas. También advertía sobre el uso de la IA en vigilancia masiva, manipulación digital y armamento autónomo, temas que hoy forman parte del debate global entre gobiernos y empresas tecnológicas.

Cambio climático y sobrepoblación

Hawking también alertó sobre los efectos del calentamiento global y el consumo excesivo de recursos. Incluso llegó a comparar el futuro de la Tierra con el de Venus, un planeta con temperaturas extremas y una atmósfera tóxica, como ejemplo de lo que podría ocurrir si el efecto invernadero seguía acelerándose.

El físico sostenía que el problema no era únicamente el aumento de población mundial, sino el ritmo de consumo energético y contaminación. Datos de la ONU estiman que la población global superará los 9 mil 700 millones de personas hacia 2050, un escenario que varios expertos relacionan con mayores presiones ambientales y alimentarias.

Las pandemias y armas biológicas que Hawking veía como una amenaza real

Mucho antes de la pandemia de COVID-19, Hawking advirtió que los virus modificados y las armas biológicas podían convertirse en uno de los mayores peligros para la humanidad. El científico consideraba que el avance tecnológico hacía más sencillo desarrollar amenazas invisibles capaces de expandirse rápidamente por el mundo.

Tras la crisis sanitaria global iniciada en 2020, varias de sus declaraciones volvieron a viralizarse en redes sociales y medios internacionales. Aunque Hawking nunca predijo específicamente el coronavirus, sí alertó sobre el impacto devastador que podía tener una pandemia global en una sociedad hiperconectada.

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Extraterrestres, guerras y el riesgo de contacto con otras civilizaciones

Otro de los temas más polémicos en las declaraciones de Hawking era la posibilidad de contactar vida extraterrestre. El físico creía que una civilización avanzada podría actuar de forma similar a las potencias coloniales en la historia humana, buscando recursos y dominando especies menos desarrolladas.

Por ello recomendaba cautela ante proyectos destinados a enviar señales al espacio profundo. Para Hawking, la humanidad seguía siendo vulnerable mientras dependiera de un solo planeta y continuara enfrentando conflictos políticos, tecnológicos y ambientales al mismo tiempo.

Qué predicciones de Stephen Hawking siguen vigentes

Aunque muchas veces fue presentado como un “profeta del fin del mundo”, Hawking insistía en que sus advertencias buscaban impulsar cooperación científica y preparación global. Varias de sus preocupaciones hoy forman parte de debates centrales sobre inteligencia artificial, exploración espacial, cambio climático y seguridad internacional.

Su legado continúa influyendo en la conversación científica moderna, especialmente porque muchos de los escenarios que describió hace más de una década ya comenzaron a tomar forma en distintas partes del mundo.