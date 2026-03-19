Isabel Ayuso: ¿Quién es la presidenta de la Comunidad de Madrid que no está de acuerdo con el Rey Felipe VI?

Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, dice que no coincide con el Rey Felipe VI

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, generó controversia internacional al contradecir al Rey Felipe VI sobre la colonización de América, con declaraciones que han provocado críticas en redes y en el ámbito político.

Así que te contamos qué está pasando con las declaraciones y las relaciones entre México y España.

¿Qué fue lo que dijo Isabel Ayuso sobre las declaraciones del Rey Felipe VI?

El debate surge después de que el monarca reconociera que durante la colonización hubo “abusos y controversias éticas”, lo que fue interpretado como un gesto hacia México y otros países latinoamericanos. En contraste con el Rey Felipe VI, Isabel Ayuso afirmó que los abusos ya existían antes de la llegada de los españoles.

Según sus declaraciones, los abusos los cometían los aztecas y mayas contra sus propia población, además, defendió la llegada de España con un “nuevo orden” e incluso señaló que había que “civilizar” el Nuevo Mundo. Obvio estas declaraciones generaron una fuerte reacción, especialmente por el contexto histórico y político actual.

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¿Hay alguna respuesta del Rey Felipe VI hacia Isabel Ayuso?

El Rey Felipe VI reconoció recientemente que durante la colonización, hubo “mucho abuso” y existieron conflictos éticos desde el inicio, lo que dio pie a que estos hechos no pudieran analizarse sin contexto histórico.

Sin embargo, después de lo mencionado por Isabel Ayuso, el Rey Felipe VI no ha mencionado nada al respecto, solo queda esperar a que el monarca haga alguna declaración.

¿Por qué esto generó tanto revuelo?

El tema no es nuevo, pero volvió a encenderse por el contexto actual:

México ha pedido en varias ocasiones una disculpa por la Conquista

España ha evitado hacerlo de forma oficial

cualquier declaración sobre el tema tiene impacto político y diplomático

Además, que una figura como Isabel Ayuso contradiga públicamente al rey es algo poco común en la política española, lo que intensificó la polémica.