Ejército de México vs Estados Unidos: cuál es más poderoso y sus principales fortalezas FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

La comparación entre el Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos suele aparecer en debates sobre seguridad, poder militar y capacidad de defensa. Aunque ambos países comparten frontera y cooperación en temas estratégicos, la diferencia en presupuesto, tecnología y despliegue militar es una de las más amplias del continente.

Datos del índice internacional Global Firepower 2026 colocan a Estados Unidos como la principal potencia militar del planeta, mientras que México aparece varias posiciones abajo, aunque mantiene fortalezas regionales importantes, especialmente en operaciones terrestres y combate al crimen organizado.

RECOMENDADO: ¿Qué ejército es más poderoso en 2026: Estados Unidos o Irán? Comparativa real de arsenal, misiles y capacidad militar

Estados Unidos domina por tecnología, presupuesto y capacidad global

El principal factor que marca distancia entre ambos ejércitos es el dinero. Estados Unidos destina más de 830 mil millones de dólares anuales a defensa, una cifra que supera ampliamente el presupuesto militar mexicano, estimado entre 9 y 17 mil millones de dólares según distintos reportes internacionales.

Ese músculo financiero le permite mantener una estructura militar gigantesca: más de 1.3 millones de soldados activos, 11 portaaviones, decenas de submarinos nucleares y una flota aérea superior a las 13 mil aeronaves militares, incluidos cazas F-35, bombarderos estratégicos y drones de última generación.

Además, el ejército estadounidense posee capacidad de despliegue global. Puede movilizar tropas y armamento prácticamente a cualquier región del mundo gracias a sus bases militares internacionales, sistemas satelitales y logística aérea y naval.

Las fortalezas del Ejército Mexicano están en tierra y operaciones internas

Aunque la comparación luce desigual en números, el Ejército Mexicano tiene áreas donde destaca. Su experiencia está enfocada principalmente en operaciones terrestres, combate urbano y control territorial dentro del país.

Durante años, fuerzas militares mexicanas han participado en tareas contra el narcotráfico, vigilancia fronteriza, operaciones en montaña, selva y desierto, además de apoyo en emergencias mediante el Plan DN-III-E, uno de los programas de auxilio civil más reconocidos en México.

Especialistas en seguridad coinciden en que las fuerzas mexicanas tienen amplio conocimiento del terreno nacional y capacidad de reacción rápida en situaciones internas, algo muy distinto al modelo estadounidense, orientado a conflictos internacionales y operaciones de gran escala.

RECOMENDADO: Estados Unidos y la invasión a México: ¿puede Donald Trump declarar la guerra a los cárteles como a su enemigo terrorista en Medio Oriente?

La enorme diferencia aérea y naval entre México y Estados Unidos

Uno de los puntos donde más se nota la brecha es en el poder aéreo y marítimo. Mientras Estados Unidos posee cientos de cazas avanzados, submarinos y grupos navales capaces de operar en cualquier océano, México mantiene una fuerza mucho más limitada y enfocada en vigilancia y patrullaje.

México no cuenta con portaaviones, submarinos ni armamento estratégico de largo alcance. Su flota naval se concentra principalmente en patrulleras, buques de vigilancia y tareas de protección marítima.

En el aire ocurre algo similar. La Fuerza Aérea Mexicana tiene capacidad reducida en comparación con Estados Unidos y su enfoque principal es apoyo táctico, transporte y vigilancia nacional, no superioridad aérea internacional.

Qué dicen los rankings militares internacionales

El ranking Global Firepower, uno de los más consultados en temas militares, ubica a Estados Unidos como la potencia número uno del mundo por capacidad de combate, tecnología, logística y presupuesto.

México aparece en posiciones intermedias dentro de América Latina, por encima de varios países de la región gracias al tamaño de sus fuerzas terrestres y estabilidad institucional militar.

Entre los datos más citados por este índice destacan:

Estados Unidos: más de 13 mil aeronaves militares

México: alrededor de 400 aeronaves

Estados Unidos: 11 portaaviones

México: 0 portaaviones

Estados Unidos: más de 4 mil tanques principales

México: sin tanques pesados modernos comparables

PUEDE INTERESARTE: Todas las invasiones de Estados Unidos a México: guerras, intervenciones y territorios perdidos

Un modelo militar distinto: defensa global vs seguridad interna

La principal diferencia entre ambos países no solo está en el tamaño de sus ejércitos, sino en el objetivo para el que fueron diseñados.

Estados Unidos mantiene una doctrina enfocada en proyección militar global, disuasión nuclear y capacidad para intervenir en conflictos internacionales. México, en cambio, centra buena parte de sus fuerzas en seguridad interna, apoyo civil y combate al crimen organizado.

Por esa razón, expertos consideran que una comparación directa debe entenderse desde contextos completamente distintos. Mientras uno opera como superpotencia mundial, el otro funciona como una fuerza regional con prioridades internas específicas.