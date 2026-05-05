Mx - Ola de calor en México: a qué hora NO sacar a pasear a tu perro y cómo evitar un golpe de calor FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Cuando las temperaturas se disparan en México, también lo hace el riesgo para las mascotas. Sacar a pasear a tu perro en horas de calor intenso puede provocar desde quemaduras en las patas hasta un golpe de calor potencialmente mortal. La recomendación es simple, pero no siempre se respeta: evita el asfalto caliente y ajusta los horarios.

En plena onda de calor, el pavimento puede superar los 50 grados Celsius, suficiente para dañar las almohadillas en cuestión de minutos. El problema no es menor, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que los perros no regulan su temperatura como los humanos, lo que los vuelve especialmente vulnerables.

Horarios seguros para pasear a tu perro en temporada de calor

La regla básica es evitar el periodo entre las 10:00 y las 18:00 horas, cuando la radiación solar alcanza su punto más alto. En ese lapso, tanto el aire como las superficies concentran calor que puede afectar directamente la salud del animal.

Los mejores momentos para salir son antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Aun así, se recomienda probar el suelo con la mano, si no puedes mantenerla por más de cinco segundos, no es seguro para tu mascota. Este sencillo test puede prevenir lesiones graves.

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Golpe de calor en perros: síntomas y qué hacer

El golpe de calor es una urgencia veterinaria. Entre los signos más comunes están el jadeo excesivo, la lengua muy roja o azulada, debilidad, vómitos y dificultad para caminar. Si detectas alguno de estos síntomas, es necesario actuar de inmediato.

La primera respuesta debe ser llevar al perro a un lugar fresco, ofrecer agua y enfriar su cuerpo con toallas húmedas, sin usar agua helada. Después, acudir con un veterinario. La atención oportuna puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y complicaciones severas.

Cuidados básicos para proteger a tu mascota del calor

Mantén siempre agua limpia y fresca disponible

Procura espacios con sombra y buena ventilación

Evita dejarlo en autos, azoteas o balcones

Cepilla su pelaje según su tipo de raza

Estas medidas no son opcionales en temporada de altas temperaturas. La exposición prolongada al calor puede provocar deshidratación en pocas horas, especialmente en razas de hocico corto o perros de edad avanzada.

Cuidar a tu perro en días calurosos no requiere grandes cambios, pero sí atención a los detalles. Ajustar horarios, vigilar señales y garantizar hidratación puede evitar un problema serio. En condiciones extremas, la rutina diaria debe adaptarse: tu mascota depende completamente de esas decisiones.