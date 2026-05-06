Registro celular con CURP: ¿Qué pasa si no vinculo mi número telefónico en la fecha límite?

El registro obligatorio de celulares con CURP podría traer sanciones si no completas el trámite. Getty Images

El registro de líneas telefónicas con la CURP forma parte de las nuevas medidas de identificación y control impulsadas por autoridades federales en México durante 2026. El objetivo es contar con una base de datos actualizada de usuarios de telefonía móvil y combatir delitos como extorsión, fraude y uso indebido de números celulares.

De acuerdo con información difundida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y autoridades federales, los usuarios deberán vincular su línea telefónica con datos oficiales de identidad, incluida la Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Qué pasa si no haces el registro celular con CURP?

Autoridades han señalado que las personas que no completen el proceso dentro del periodo establecido podrían enfrentar restricciones en el servicio.

Entre las posibles consecuencias están:

Suspensión temporal de la línea

Bloqueo parcial de servicios móviles

Imposibilidad para realizar nuevas activaciones

Cancelación del número en casos específicos definidos por la regulación vigente

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El procedimiento y las sanciones dependerán de los lineamientos que publiquen oficialmente las autoridades y las compañías telefónicas autorizadas.

¿Qué datos solicitan para el registro celular con CURP?

El registro contempla información básica de identificación, entre ella:

CURP

Nombre completo

Número telefónico

Datos del titular de la línea

Las empresas telefónicas deberán resguardar la información conforme a la legislación de protección de datos personales vigente en México.

¿Cómo se realiza el trámite?

Cada operador telefónico establecerá mecanismos específicos para el registro. Algunas compañías ya contemplan:

Aplicaciones móviles

Portales oficiales en línea

Centros de atención presencial

Validación mediante SMS o llamadas

Autoridades recomiendan realizar el trámite únicamente en plataformas oficiales para evitar fraudes o robo de datos personales.