Licencia de conducir adultos mayores: ¿Cuál es la edad máxima para renovarla en CDMX?

Una de las dudas más frecuentes entre automovilistas en la Ciudad de México es si existe una edad máxima para renovar la licencia de conducir. De acuerdo con la normativa vigente y lineamientos de movilidad, no hay un límite de edad establecido para realizar este trámite en 2026.

La legislación en materia de movilidad en México establece que cualquier persona puede obtener o renovar su licencia sin importar su edad, siempre y cuando demuestre que cuenta con las condiciones físicas y mentales necesarias para conducir de forma segura.

En la capital del país, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) es la autoridad encargada de emitir y renovar las licencias. Para realizar el trámite, es necesario cumplir con requisitos básicos como identificación oficial, comprobante de domicilio y, en algunos casos, aprobar evaluaciones o cursos teóricos.

¿Qué pasa con los adultos mayores?

Las autoridades no prohíben que personas mayores conduzcan. Sin embargo, sí pueden requerir evaluaciones médicas o pruebas de aptitud para verificar que el conductor mantiene las capacidades necesarias, como visión, reflejos y coordinación.

Esto significa que el criterio principal no es la edad, sino la capacidad para manejar de forma segura en la vía pública.

Edad mínima y tipos de licencia

En CDMX, la edad mínima para tramitar una licencia tipo A es de 18 años, aunque existe un permiso especial para menores desde los 16 años bajo ciertas condiciones.

Además, actualmente se puede tramitar la licencia permanente, la cual elimina la necesidad de renovaciones periódicas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad.

Autoridades capitalinas recomiendan a los conductores, especialmente adultos mayores, realizar revisiones médicas periódicas y evitar manejar si presentan condiciones que afecten su seguridad.