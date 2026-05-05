Hoy No Circula 5 de mayo: ¿Qué autos descansan este martes en CDMX y Edomex?

Este 5 de mayo, mientras conmemoramos la Batalla de Puebla, es importante recordar que las restricciones ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México siguen vigentes. Aunque el flujo vehicular suele disminuir en días feriados, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene el programa Hoy No Circula activo para prevenir picos de contaminación por ozono.

Si tienes planes de salir a disfrutar del día o asistir a algún evento conmemorativo, verifica si tu vehículo tiene permitido transitar. Aquí te detallamos las restricciones que operan de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este martes 5 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los siguientes vehículos están exentos y pueden transitar sin temor a infracciones:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Verificación vehicular mayo: ¿A quiénes les toca verificar en Ciudad de México?

No respetar el Hoy No Circula este 5 de mayo puede resultar en una sanción económica de entre 20 y 30 UMA. Para este 2026, el monto oscila entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular (corralón), lo cual puede ser un proceso más lento debido al día feriado.