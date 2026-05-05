UNAM crea antibióticos con veneno de alacrán y chile habanero: ¿Para que funcionará este innovador proyecto?

Mx - UNAM creará antibiótico con chile habanero y veneno de alacrán para atacar infecciones de la piel

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) están desarrollando una alternativa poco convencional pero prometedora, frente a uno de los mayores retos de la medicina actual: la resistencia a los antibióticos.

La propuesta suena tan extraña como interesante, pues promete crear nuevos antibióticos a partir de veneno de alacrán y compuestos del chile habanero.

¿Qué están desarrollando exactamente?

El proyecto consiste en aprovechar moléculas presentes tanto en el veneno de alacranes como en el chile habanero para diseñar compuestos con capacidad antimicrobiana.

Estas sustancias tienen propiedades naturales que pueden atacar bacterias, lo que las convierte en candidatas para desarrollar nuevos medicamentos más eficaces frente a infecciones resistentes.

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¿Por qué es tan importante este avance?

Actualmente, uno de los mayores problemas de salud global es la resistencia bacteriana, es decir, cuando los antibióticos dejan de funcionar. De acuerdo con especialistas, cada vez hay más bacterias que se vuelven resistentes a los tratamientos tradicionales, lo que complica la atención de enfermedades comunes.

Aquí es donde entra esta investigación, es decir, encontrar nuevas formas de combatir microorganismos que ya no responden a los medicamentos actuales.

¿Qué papel juegan el alacrán y el habanero?

El veneno de alacrán contiene péptidos con propiedades antimicrobianas que pueden destruir bacterias sin afectar células humanas si se modifican correctamente. Por otro lado, el chile habanero aporta compuestos que también tienen efectos contra microorganismos, además de potenciar la acción de estas moléculas.

La combinación de ambos elementos permite desarrollar compuestos más estables y efectivos en laboratorio. Es importante mencionar que este proyecto aún se encuentra en fase experimental, por lo que el fármaco no está disponible, sin embargo, se espera un resultado prometedor.

Este tipo de investigaciones muestran cómo la ciencia puede encontrar respuestas en elementos inesperados de la naturaleza. El uso de venenos y compuestos naturales no es nuevo en la medicina, pero su aplicación en antibióticos representa una vía innovadora en un momento crítico para la salud global.