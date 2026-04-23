Gonzalo Celorio: quién es el mexicano ganador del Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025 en una ceremonia realizada en Alcalá de Henares, España, encabezada por el rey Felipe VI. Con este reconocimiento, considerado el más importante de la literatura en español, Celorio se integra a una lista histórica donde figuran autores como Octavio Paz y Carlos Fuentes.

A sus 78 años, el autor nacido en la Ciudad de México, fue distinguido por una trayectoria que cruza novela, ensayo y autobiografía, con una voz marcada por la exploración de la memoria, la identidad y la cultura mexicana. El galardón, dotado con 125 mil euros, reconoce el conjunto de su obra y su aportación a las letras hispanoamericanas.

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Quién es Gonzalo Celorio, ganador del Premio Cervantes 2025

Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948), es un escritor, ensayista y académico reconocido por una obra que mezcla memoria personal, historia y ficción. A lo largo de su carrera ha estado vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se formó y posteriormente se desempeñó como profesor, consolidando una trayectoria tanto en la literatura como en el ámbito cultural.

Autor de novelas como Amor propio, Tres lindas cubanas y El metal y la escoria, Celorio ha desarrollado un estilo cercano a la “literatura del yo”, donde lo autobiográfico dialoga con lo colectivo.

El discurso de Gonzalo Celorio durante la premiación

Gonzalo aprovechó el escenario del Cervantes para fijar postura sobre temas sensibles. Definió a la novela como “un género libertario” y defendió su capacidad para cuestionar el poder y retratar la realidad, incluso en contextos de violencia.

Uno de los puntos más comentados fue su visión sobre el idioma, sostuvo que el español no debe entenderse únicamente como lengua de conquista, sino también como vehículo de independencia y construcción cultural en América Latina. La afirmación provocó reacciones en círculos académicos y culturales, donde el debate sobre la herencia colonial sigue vigente.

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Lengua, historia y mestizaje

El autor insistió en que la identidad mexicana no puede separarse de su relación histórica con España, planteando el mestizaje como un proceso cultural complejo, más allá de lecturas simplistas. Su intervención retomó una línea de pensamiento que atraviesa buena parte de su obra literaria.

También abordó los límites de la literatura frente a la violencia contemporánea. Reconoció que las novelas no pueden cambiar la realidad por sí solas, pero sí documentarla, interpretarla y confrontarla desde la crítica. Esa visión refuerza el papel del escritor como testigo y analista de su tiempo.