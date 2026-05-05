Reemplacamiento Edomex 2026: Estos autos deben renovar sus placas obligatoriamente en mayo

Los autos que deben de hacer obligatoriamente la renovación de sus placas en mayo son aquellos con terminación 3 y 4, según el programa de reemplacamiento en el Estado de México.

¿Tienes placas con terminación 3 y 4? Entonces pon mucha atención, porque el programa de reemplacamiento en Edomex 2026 dice que estos son los autos que deben renovar sus placas obligatoriamente en mayo. Lo mejor de todo es que, si cumples en tiempo y forma, todavía puedes alcanzar los beneficios fiscales y condonaciones que el Gobierno del Estado tiene vigentes.

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento en el Estado de México en 2026?

El costo del Reemplacamiento Edomex 2026 es de $1,161 pesos para vehículos de uso particular y de $864 pesos para motocicletas.

¿Cuándo me toca reemplacar Edomex 2026?

De acuerdo con el calendario, durante el mes de mayo les corresponde realizar el trámite a los vehículos con terminación de placa 3 y 4.

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¿Hay condonaciones en el Estado de México en 2026?

Las condonaciones para el programa de reemplacamiento en Edomex 2026 se mantienen vigentes hasta el 31 de agosto. Los beneficios a los que puedes acceder son:

Placas 2021 y posteriores: Obtienes el 100% de condonación en tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y años anteriores, siempre que pagues lo correspondiente a 2025 y 2026.

Placas 2020 y anteriores: Se te condona el 100% de adeudos de 2023 y anteriores al renovar tus láminas y cubrir los pagos de 2024 a 2026.

Cambio de propietario (ISAVAU): Si tus placas son 2021 y estás al corriente, recibes el 100% de descuento en este impuesto.

Vehículos con adeudos: Se ofrece un 50% de descuento en el impuesto sobre adquisición si regularizas tus deudas de tenencia durante el periodo de vigencia.

¿Cómo hacer el trámite de reemplacamiento en línea en el Estado de México?

Para hacer el trámite de reemplacamiento en línea en el Estado de México debes seguir estos pasos:

Métete al Portal de Servicios al Contribuyente en: sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/. Selecciona el apartado de “Reemplacamiento”. Haz clic en la opción “Trámite en Línea”. Captura los datos de tu vehículo y tu CURP (ten a la mano el número de serie o NIV). Realiza el pago digital o descarga el formato para ventanilla. Una vez validado el pago, agenda tu cita para recoger tus láminas y tarjeta de circulación en el módulo más cercano o pide que te lleguen a domicilio (tiene costo extra).

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