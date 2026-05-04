MET Gala 2026: A qué hora verla, qué artistas asistirán y la protesta que rodea el evento

La Met Gala 2026 está por celebrarse y, como cada año, promete robarse la conversación global. Sin embargo, esta edición no solo destaca por su alfombra roja y moda, sino también por una protesta anunciada en los alrededores del evento, lo que ha elevado aún más la expectativa.

¿A qué hora ver la MET Gala 2026?

La MET Gala se llevará a cabo el lunes 4 de mayo de 2026 en el Museo Metropolitano de Arte, como es tradición. La alfombra roja (el momento más esperado) comenzará aproximadamente a las:

16:00 horas (tiempo del centro de México)

La transmisión suele extenderse por varias horas, con la llegada escalonada de celebridades. Si quieres ver la transmisión EN VIVO puedes seguirla en redes sociales, el canal oficial de YouTube y medios internacionales en sus canales oficiales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: MET Gala 2026: ¿Cuál es el tema de esta ceremonia y cuándo desfilarán todos los invitados de lujo?

Artistas invitados a la MET Gala 2026

Aunque la lista oficial suele mantenerse bajo reserva, cada año la MET Gala reúne a figuras de la música, el cine, la moda y la cultura pop. Entre los nombres que suelen dominar la conversación están artistas como:

Taylor Swift

Bad Bunny

Jisoo

Lisa

Además de diseñadores, modelos y figuras clave de la industria.

La protesta que rodea la MET Gala 2026

Este año, la MET Gala también estará marcada por una protesta convocada en Nueva York, relacionada con temas sociales y políticos que han generado conversación en torno al evento.

Aunque estas manifestaciones no son nuevas, sí reflejan el contraste entre el lujo de la gala y las demandas sociales actuales. En ediciones anteriores, activistas han utilizado este momento mediático para visibilizar distintas causas.

Se espera que la protesta se realice en las inmediaciones del museo, por lo que podría haber presencia policial y ajustes en la logística.