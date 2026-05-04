Jornada violenta en Tabasco: Ataque armado en bar de Huimanguillo deja dos muertos y cuatro heridos

Dos muertos y cuatro heridos es el saldo de un ataque a un bar realizado ayer en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Balacera en bar de Huimanguillo: Buscaban a “jefes de plaza”

Los hechos iniciaron cuando un comando armado llegó hasta el lugar ubicado en el centro de la cabecera municipal de Huimanguillo, para ejecutar a dos presuntos, jefes de plaza, que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar, lo que provocó un intercambio de disparos entre los sujetos armados y las personas a las que presuntamente iban a ejecutar.

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Cómo resultado de esta acción resultó muerto una de las personas acompañantes, de las personas que eran buscadas por el grupo armado.

La otra persona muerta y los cuatro lesionados, eran personas que se encontraban en el lugar sin ningún nexo con los antes mencionados.

Ejecución en Jalpa de Méndez por “cobro de piso”

En otro municipio Jalpa de Mendez, suman dos las personas muertas, luego de un ataque a una carnicería en el municipio de Jalpa de Mendez.

En un principio, el saldo era de una persona muerta, la cajera y un trabajador herido, el cual fue llevado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida, a consecuencia de las heridas de bala que recibió.

Este hecho se suma a otro sucedido, hace aproximadamente dos semanas, en otra carnicería, perteneciente a la misma cadena, que cobro la vida de una persona, al parecer, por el mismo tema, el cobro de piso a este tipo de negocios.

Después de estos hechos, trascendió que muchos negocios ubicados en los municipios de Jalpa de Mendez, Nacajuca, Cunduacan, Paraiso, Comalcalco, Cárdenas y Villahermosa, entre otros del Estado de Tabasco, sufren del cobro de piso por grupos delincuenciales que operan en esas zonas.

Esta situación ha afectado a varios comercios, provocando el cierre de muchos establecimientos en la zona luz de Villahermosa Tabasco, aproximadamente 360 entre comercios pequeños y sucursales de empresas de reconocido prestigio.

Al momento, la Fiscalia General Del Estado emitió un comunicado en el que manifestó que se investigara la muerte de la persona en la carnicería de Jalpa de Mendez, hasta llegar a las últimas consecuencias y con la promesa de mantener informada la ciudadanía.

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