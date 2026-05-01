Volcadura en Nayarit deja 7 personas muertas y más de 30 heridas

Siete personas perdieron la vida, más de 30 resultaron lesionadas, y una no localizada tras la volcadura de un autobús en Nayarit ocurrida esta mañana en la carretera hacia Amatlán de Cañas, a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta en los límites de Nayarit y Jalisco. La unidad se dirigía al balneario El Manto, uno de los sitios turísticos más emblemáticos de ese lugar.

Atención a víctimas y primeras reacciones

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero compartió en redes sociales: “Lamento profundamente el accidente ocurrido este viernes en la carretera de Amatlán de Cañas, donde se reportan personas lesionadas y la pérdida de vidas humanas”.

Continúan las labores de atención médica, búsqueda y coordinación interinstitucional por parte de cuerpos de emergencia y seguridad tras la Volcadura Nayarit.

Unidad de auxilio se dieron cita en el lugar de la volcadura del autobús que deja 7 personas sin vida y más de una treintena heridas. Ampliar

Las primeras indagatorias señalan que se trató de una volcadura aunque todavía se esperan resultados del peritaje. Autoridades mantienen operativos en la zona para esclarecer las causas del accidente y localizar a la persona reportada como desaparecida.

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